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США рассматривают возможность передать Украине боевые машины Bradley – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 30 декабря 2022, 02:38
США рассматривают возможность передать Украине боевые машины Bradley – СМИ
иллюстративное фото Bradley, wikipedia

Правительство США рассматривает возможность предоставления Украине боевых машин Bradley в рамках дальнейшего пакета военной поддержки.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что окончательное решение еще не принято.

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Представитель Белого дома, который говорил на условиях анонимности, сказал, что США находятся в постоянном контакте с Украиной по обеспечению, которое ей нужно для защиты. Однако нет деталей, которые можно было бы озвучить.

Американский генерал отметил, что Bradley помогут украинским военным обеспечить "увеличение наземных боевых возможностей".

Он добавил, что у США есть много Bradley.

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Темы: СШАвойнаУкраина
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