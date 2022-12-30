У окупантів в Криму спрацювала ППО
П'ятниця, 30 грудня 2022, 10:56
В Криму спрацювала протиповітряна оборона окупантів.
Джерело: повідомлення так званого губернатора міста Михайло Розважаєв
Пряма мова: "У Севастополі відпрацювала система ППО. Усі служби працюють у штатному режимі".
Деталі: Розважаєв також заявив, що військові РФ "спрацювали чітко".
Що цьому передувало:
У ніч із 29 на 30 грудня Повітряні сили Збройних сил України знищили загалом 16 дронів-камікадзе, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків.