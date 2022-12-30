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У окупантів в Криму спрацювала ППО

Олександр ШумілінП'ятниця, 30 грудня 2022, 09:56
У окупантів в Криму спрацювала ППО
Фото: РИА Новости

В Криму спрацювала протиповітряна оборона окупантів.

Джерело: повідомлення так званого губернатора міста Михайло Розважаєв

Пряма мова: "У Севастополі відпрацювала система ППО. Усі служби працюють у штатному режимі".

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Деталі: Розважаєв також заявив, що військові РФ "спрацювали чітко".

Що цьому передувало:

У ніч із 29 на 30 грудня Повітряні сили Збройних сил України знищили загалом 16 дронів-камікадзе, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків.

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Теми: КримППО
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