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У оккупантов в Крыму сработала ПВО

Александр ШумилинПятница, 30 декабря 2022, 09:56
У оккупантов в Крыму сработала ПВО
Фото: РИА Новости

В Крыму сработала противовоздушная оборона оккупантов.

Источник: сообщение так называемого губернатора города Михаил Розважаев

Прямая речь: "В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме".

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Детали: Розважаев также заявил, что военные РФ "сработали четко".

Что этому предшествовало:

  • В ночь с 29 на 30 декабря Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили всего 16 дронов-камикадзе, которые атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений.

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Темы: КрымПВО
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