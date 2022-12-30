У оккупантов в Крыму сработала ПВО
Пятница, 30 декабря 2022, 09:56
В Крыму сработала противовоздушная оборона оккупантов.
Источник: сообщение так называемого губернатора города Михаил Розважаев
Прямая речь: "В Севастополе отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме".
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Детали: Розважаев также заявил, что военные РФ "сработали четко".
Что этому предшествовало:
- В ночь с 29 на 30 декабря Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили всего 16 дронов-камикадзе, которые атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений.
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