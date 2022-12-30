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За ніч Повітряні сили збили загалом 16 "Шахедів" над Україною

Олена РощінаП'ятниця, 30 грудня 2022, 08:06
За ніч Повітряні сили збили загалом 16 Шахедів над Україною
Збитий Shahed-136, фото NurPhoto via Getty Images

У ніч із 29 на 30 грудня Повітряні сили Збройних сил України знищили загалом 16 дронів-камікадзе, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків.

Джерело: Повітряні Сили ЗС України

Дослівно: "У ніч із 29 на 30 грудня ворог атакував Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136".

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Загалом випущено 16 "Шахедів", які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати русло Дніпра.

Усі 16 дронів-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань "Схід" та "Центр", а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України".

 

Цьому передувало: Повітряне командування "Схід" раніше повідомляло про 10 знищених дронів: цієї ночі авіація та зенітні ракетні підрозділи ПвК "Схід" у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищили 9 БПЛА типу "Шахед" та 1 "Марлін" у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 7 дронів-камікадзе йшли на Київ, 2 з них збили на підльоті до столиці, 5 – над Києвом.

Також захисники неба відмінусували усі 5 "Шахедів" над Дніпропетровською областю – такий результат уже другу ніч поспіль.

Вночі 29 грудня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Харкова 13 "Шахедами", 11 з яких збили підрозділи Сил оборони. У Дніпропетровській області було збито всі 5 дронів "Шахед" (Shahed).

Крім того, вранці 29 грудня Росія здійснила масовану атаку крилатими ракетами, по всій території України працювали сили ППО, але було й кілька влучень в об'єкти енергетики. 

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони України знищили 58 крилатих ракет і 23 безпілотних літальних апарати.

Теми: Повітряні сили ЗСУШахедбезпілотникивійна
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