Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили уточнили дані за 29 грудня: 58 збитих ракет плюс ліквідований гелікоптер

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 грудня 2022, 10:28
Повітряні сили уточнили дані за 29 грудня: 58 збитих ракет плюс ліквідований гелікоптер
ілюстративне фото

Повітряні сили уточнюють, що 29 грудня знищили 58 із 70 крилатих ракет, чотири розвідувальні БПЛА і один вертоліт Мі-8.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "За уточненою інформацією, під час вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупаційних військ, знищено 58 із 70 крилатих ракет".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що крім того, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних сил знищено три розвідувальні БпЛА та вертоліт Мі-8.

Ще один безпілотник – "Орлан-10" було ліквідовано на Київщині саме під час ракетної атаки. Окупанти планували використати БпЛА для здійснення повітряної розвідки та виявлення позицій української ППО, зазначають повітряники.

Українців вкотре просять не публікувати дані про обстріли, позиції наших ППО та іншу чутливу інформацію, яку ворог обов’язково використає для наступних атак.

ВІДЕО ДНЯ
 

Що передувало: Вранці 29 грудня Росія здійснила масовану атаку крилатими ракетами, по всій території України працювали сили ППО, але було й кілька влучень в об'єкти енергетики. 

Теми: ракетний ударПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
ракетний удар
На Полтавщині знайшли тіло четвертої жертви від російського удару
Ракетний удар по Полтавщині: уже 3 загиблих
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: