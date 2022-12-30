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Повітряні сили уточнили дані за 29 грудня: 58 збитих ракет плюс ліквідований гелікоптер

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 грудня 2022, 11:28
ілюстративне фото

Повітряні сили уточнюють, що 29 грудня знищили 58 із 70 крилатих ракет, чотири розвідувальні БПЛА і один вертоліт Мі-8.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "За уточненою інформацією, під час вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупаційних військ, знищено 58 із 70 крилатих ракет".

Деталі: Зазначається, що крім того, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних сил знищено три розвідувальні БпЛА та вертоліт Мі-8.

Ще один безпілотник – "Орлан-10" було ліквідовано на Київщині саме під час ракетної атаки. Окупанти планували використати БпЛА для здійснення повітряної розвідки та виявлення позицій української ППО, зазначають повітряники.

Українців вкотре просять не публікувати дані про обстріли, позиції наших ППО та іншу чутливу інформацію, яку ворог обов’язково використає для наступних атак.

 

Що передувало: Вранці 29 грудня Росія здійснила масовану атаку крилатими ракетами, по всій території України працювали сили ППО, але було й кілька влучень в об'єкти енергетики. 

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Теми: ракетний ударПовітряні сили ЗСУ
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