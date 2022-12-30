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Воздушные силы уточнили данные за 29 декабря: 58 сбитых ракет плюс ликвидированный вертолет

Валентина РоманенкоПятница, 30 декабря 2022, 10:28
Воздушные силы уточнили данные за 29 декабря: 58 сбитых ракет плюс ликвидированный вертолет
иллюстративное фото

Воздушные силы уточняют, что 29 декабря уничтожили 58 из 70 крылатых ракет, четыре разведывательных БПЛА и один вертолет Ми-8.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Дословно: "По уточненной информации, во время вчерашней массированной ракетной атаки российских оккупационных войск, уничтожено 58 из 70 крылатых ракет".

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Детали: Отмечается, что кроме того, на восточном направлении противовоздушной обороной Воздушных сил уничтожены три разведывательных БПЛА и вертолет Ми-8.

Еще один беспилотник - "Орлан-10" был ликвидирован на Киевщине именно во время ракетной атаки. Оккупанты планировали использовать БпЛА для осуществления воздушной разведки и выявления позиций украинской ПВО, отмечают воздушники.

Украинцев в очередной раз просят не публиковать данные об обстрелах, позиции наших ПВО и другую чувствительную информацию, которую враг обязательно использует для следующих атак.

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Что предшествовало: Утром 29 декабря Россия совершила массированную атаку крылатыми ракетами, по всей территории Украины работали силы ПВО, но было и несколько попаданий в объекты энергетики.

Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУ
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