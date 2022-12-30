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У Кремлі кажуть, що спілкування Путіна з журналістами вже не буде таким, як раніше

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 грудня 2022, 13:13
У Кремлі кажуть, що спілкування Путіна з журналістами вже не буде таким, як раніше
Володимир Путін, фото: Getty Images

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін вже не буде спілкуватись з журналістами, як раніше, пов'язав це з пандемією.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Чесно кажучи, навряд чи воно (спілкування з журналістами – ред.) буде зовсім таким самим, як воно було до пандемії, тут нема чого гріха таїти, в осяжній перспективі. Ви бачите, що і процеси мутації йдуть, і так далі, ви бачите, які досить такі сильні епідеміологічні хвилі грипу різних штамів".

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Деталі: Пєсков пояснив, що відмова від звичайного формату спілкування пов'язана начебто передусім з турботою про здоров'я Путіна.

"Тому очікувати, що скоро буде як раніше, було б помилковим. Відповім: не буде", - сказав Пєсков.

Водночас він пообіцяв "більш вільний режим спілкування" по мірі спадання загроз, пов'язаних з пандемією.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 12 грудня повідомлялось, що великої пресконференції президента Росії Володимира Путіна цього року не планують. Однією з причин скасування, як писали ЗМІ, була "ситуація на фронті". Починаючи з 2012 року підсумкова пресконференція президента Росії проходила в грудні.

Теми: ПутінРосія
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