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В Кремле говорят, что общение Путина с журналистами уже не будет таким, как прежде

Станислав ПогориловПятница, 30 декабря 2022, 14:13
Владимир Путин, фото: Getty Images

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уже не будет общаться с журналистами, как раньше, связал это с пандемией.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "Честно говоря, вряд ли оно (общение с журналистами - ред.) будет совсем таким же, как оно было до пандемии, тут нечего греха таить, в обозримой перспективе. Вы видите, что и процессы мутации идут, и так далее, вы видите, какие достаточно такие сильные эпидемиологические волны гриппа разных штаммов".

Детали: Песков пояснил, что отказ от обычного формата общения связан вроде бы прежде всего с заботой о здоровье Путина.

"Поэтому ожидать, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу: не будет", - сказал Песков.

В то же время он пообещал "более свободный режим общения" по мере спадания угроз, связанных с пандемией.

Что предшествовало: 12 декабря сообщалось, что большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в этом году не планируют. Одной из причин отмены, как писали СМИ, была "ситуация на фронте". Начиная с 2012 года итоговая пресс-конференция президента России проходила в декабре.

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Темы: ПутинРосcия
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