Повітряні сили про те, що "Калібри в РФ ніколи не закінчаться": Локшина на вуха росіян

Ефективний контроль за дотриманням санкцій, які накладаються на Росію, не дозволить країні агресору виробляти крилаті ракети "Калібри" та інше озброєння.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі "Espreso TV" та національного телемарафону

Пряма мова: "Це лапша лапшинна для власної аудиторії. Це зрозуміло. Вони ж не скажуть, що Захід і українські ЗМІ рахують "Калібри", ще на 3 удари, ще на 2… Вони ж повинні своєму електорату говорити, що будуть робити "Калібри" до кінця своїх днів.

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А що з виробництвом, наскільки воно встигає, чи може щось статись на тому виробництві?.. Чи можуть санкції (вже 9-тий пакет) повпливати так, щоби не лише "Калібри", а й цивільна авіація і все решта, нафтодобувна галузь їхня зупинилася… звичайно що можуть.

Питання в контролі за тими санкціями, якщо вони дійсно запрацюють, то це буде кінець економіки країни-агресора".

Деталі: Речник Повітряних сил зазначив, що виробництво ракет у Росії продовжується, але воно не встигає за темпами використання, тож росіяни запускають ракети по Україні практично "з конвеєра".

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Що передувало: Міноборони Росії у відповідь на повідомлення Заходу, що РФ фактично вичерпала свої запаси високоточних систем озброєнь на тлі масованого удару по Україні, заявило, що в росіян "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".

За оцінками ISW, російська кампанія, спрямована на те, щоб зламати українську волю до боротьби за допомогою масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, зазнає невдачі.