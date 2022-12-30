Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы о том, что "Калибры в РФ никогда не закончатся": Лапша на уши россиян

Валентина РоманенкоПятница, 30 декабря 2022, 14:47
Юрий Игнат. фото медиацентра "Украина - Укринформ".

Эффективный контроль за соблюдением санкций, которые накладываются на Россию, не позволит стране агрессору производить крылатые ракеты "Калибры" и другое вооружение.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "Espreso TV" и национального телемарафона

Прямая речь: "Это лапша лапшинная для собственной аудитории. Это понятно. Они же не скажут, что Запад и украинские СМИ считают "Калибры", еще на 3 удара, еще на 2... Они же должны своему электорату говорить, что будут делать "Калибры" до конца своих дней.

А что с производством, насколько оно успевает, может ли что-то произойти на том производстве? Могут ли санкции (уже 9-й пакет) повлиять так, чтобы не только "Калибры", но и гражданская авиация и все остальные, нефтедобывающая отрасль их остановилась... конечно могут.

Вопрос в контроле за теми санкциями, если они действительно заработают, то это будет конец экономики страны-агрессора".

Детали: Спикер Воздушных сил отметил, что производство ракет в России продолжается, но оно не успевает за темпами использования, поэтому россияне запускают ракеты по Украине практически "с конвейера".

Что предшествовало: Минобороны России в ответ на сообщение Запада, что РФ фактически исчерпала свои запасы высокоточных систем вооружений на фоне массированного удара по Украине, заявило, что у россиян "никогда не закончатся ракеты "Калибр".

ВИДЕО ДНЯ

По оценкам ISW, российская кампания, направленная на то, чтобы сломить украинскую волю к борьбе с помощью массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, терпит неудачу.

Темы: Воздушные силы ВСУвойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Умер Папа Бенедикт XVI

Россияне готовят ПВО над Москвой на праздники

Россия все чаще использует беспилотники из-за нехватки высокоточных ракет – ISW

Зеленский наградил орденами и медалями 95 защитников Украины

видео"У вас осталась неделя": Резников обратился к россиянам и предупредил о планах Путина

Обстрелы отрезали ЗАЭС от резервной линии питания – МАГАТЭ

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы уточнили данные за 29 декабря: 58 сбитых ракет плюс ликвидированный вертолет
За ночь Воздушные силы сбили всего 16 "Шахедов" над Украиной
Воздушные силы уточнили, чем и откуда Россия ударила по Украине 29 декабря
Последние новости
11:45
Умер Папа Бенедикт XVI
11:40
Как пережить Новый год и Рождество потерявшим близких – советуют психологи
11:33
Театр в Милане отменил шоу танцора, который открыто поддерживает Путина
11:10
Россияне "причислили" украденного енота из Херсона в университет в оккупированном Мелитополе
10:59
"Российская армия побеждает НАТО": Кремль разослал пропагандистам новогоднюю методичку - СМИ
10:45
ЕЦБ планирует продолжить повышать ставки, чтобы обуздать инфляцию в ЕС
10:36
Премьер Британии пообещал вместе с Украиной бороться против жестокости Путина
10:19
Украина импортировала 114 тысяч тонн дизельного топлива из Венгрии
10:02
Россияне готовят ПВО над Москвой на праздники
09:58
Гадание на картах таро: откуда взялась эта традиция в Украине и как влияет на психику
Все новости...