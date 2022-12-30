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Воздушные силы о том, что "Калибры в РФ никогда не закончатся": Лапша на уши россиян

Валентина РоманенкоПятница, 30 декабря 2022, 13:47
Воздушные силы о том, что Калибры в РФ никогда не закончатся: Лапша на уши россиян
Юрий Игнат. фото медиацентра "Украина - Укринформ".

Эффективный контроль за соблюдением санкций, которые накладываются на Россию, не позволит стране агрессору производить крылатые ракеты "Калибры" и другое вооружение.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "Espreso TV" и национального телемарафона

Прямая речь: "Это лапша лапшинная для собственной аудитории. Это понятно. Они же не скажут, что Запад и украинские СМИ считают "Калибры", еще на 3 удара, еще на 2... Они же должны своему электорату говорить, что будут делать "Калибры" до конца своих дней.

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А что с производством, насколько оно успевает, может ли что-то произойти на том производстве? Могут ли санкции (уже 9-й пакет) повлиять так, чтобы не только "Калибры", но и гражданская авиация и все остальные, нефтедобывающая отрасль их остановилась... конечно могут.

Вопрос в контроле за теми санкциями, если они действительно заработают, то это будет конец экономики страны-агрессора".

Детали: Спикер Воздушных сил отметил, что производство ракет в России продолжается, но оно не успевает за темпами использования, поэтому россияне запускают ракеты по Украине практически "с конвейера".

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Что предшествовало: Минобороны России в ответ на сообщение Запада, что РФ фактически исчерпала свои запасы высокоточных систем вооружений на фоне массированного удара по Украине, заявило, что у россиян "никогда не закончатся ракеты "Калибр".

По оценкам ISW, российская кампания, направленная на то, чтобы сломить украинскую волю к борьбе с помощью массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, терпит неудачу.

Темы: Воздушные силы ВСУвойнаРосcия
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