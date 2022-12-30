Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чорному морі Росія тримає корабель із 8 "Калібрами" – ВМС

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 грудня 2022, 16:52
ВМС ЗСУ

У п'ятницю в Чорному морі перебуває десяток ворожих кораблів, з них один - носій крилатих ракет "Калібр", чий сумарний залп складає 8 ракет.

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ

Дослівно: "Станом на 30.12.2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 10 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 8 ракет;

в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель".

Деталі: Зазначається також, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 23 судна, з них 8 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 41 судно, з них 13 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

ВІДЕО ДНЯ

У ВМС наголошують, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Теми: війнаЧФ РосіїЧорне море
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відеоПрикордонники отримали канадські Roshel

В Україні повітряна тривога – повідомляють про запуск ракет російською авіацією

Помер Папа Бенедикт XVI

Росіяни готують ППО над Москвою на свята

Росія все частіше використовує безпілотники через брак високоточних ракет – ISW

Зеленський нагородив орденами і медалями 95 захисників України

Усі новини...
війна
Резніков: Армія РФ зможе відновитися після втрат в Україні мінімум за 5 років
Українська ППО може стати найпотужнішою у Європі – Зеленський
ЗСУ накрили росіян в районі Донецька, ворог наступає на двох напрямках – Генштаб
Останні новини
14:03
Маск втратив $200 млрд своїх статків – Bloomberg
13:46
оновленоУ Києві та в деяких областях працює ППО
13:35
Зеленський подякував Шольцу за Zeitenwende і закликав до спільної перемоги у 2023 році
13:19
фото"Новорічний подарунок" РФ: ракета С-300 знищила відділ поліції в Лимані, є постраждалий
13:17
Енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік Київ та область були зі світлом – ДТЕК
13:08
фото, відеоПрикордонники отримали канадські Roshel
12:55
З 24 лютого Росія завдала збитків українському довкіллю на понад 1,5 трильйона
12:41
Прем’єрка Фінляндії в новорічному зверненні: Росія не виграє війну, українці нам небайдужі
12:28
В Україні повітряна тривога – повідомляють про запуск ракет російською авіацією
11:58
Вучич – про "представництво" ПВК "Вагнера" у Сербії: Їм тут нічого ловити
Усі новини...