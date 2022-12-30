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У Чорному морі Росія тримає корабель із 8 "Калібрами" – ВМС

Валентина РоманенкоП'ятниця, 30 грудня 2022, 15:52
У Чорному морі Росія тримає корабель із 8 Калібрами – ВМС
ВМС ЗСУ

У п'ятницю в Чорному морі перебуває десяток ворожих кораблів, з них один - носій крилатих ракет "Калібр", чий сумарний залп складає 8 ракет.

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ

Дослівно: "Станом на 30.12.2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 10 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 8 ракет;

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в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель".

Деталі: Зазначається також, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 23 судна, з них 8 суден рухалось з протоки Босфор;

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до Чорного моря – 41 судно, з них 13 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

У ВМС наголошують, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Теми: війнаЧФ РосіїЧорне море
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