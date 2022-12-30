В Черном море Россия держит корабль с 8 "Калибрами" – ВМС

В пятницу в Черном море находится десяток вражеских кораблей, из них один - носитель крылатых ракет "Калибр", чей суммарный залп составляет 8 ракет.

Источник: пресс-служба ВМС ВСУ

Дословно: "По состоянию на 30.12.2022 в Черном море на боевом дежурстве находятся до 10 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп - 8 ракет;

в Азовском море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль".

Детали: Отмечается также, что за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

в Азовское море - 23 судна, из них 8 судов двигалось из пролива Босфор;

в Черное море - 41 судно, из них 13 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;

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В ВМС отмечают, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.