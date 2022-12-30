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Російські олігархи втратили $95 млрд у 2022 році на тлі санкцій через війну в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 30 грудня 2022, 19:37
Російські олігархи втратили $95 млрд у 2022 році на тлі санкцій через війну в Україні
ФОТО: GETTY

Найбагатші російські олігархи втратили цього року майже $95 млрд на тлі суворих санкцій, запроваджених західними країнами через війну в Україні.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Російські олігархи втрачали по $330 млн на день відтоді, як Кремль почав своє вторгнення наприкінці лютого.

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Роман Абрамович, колишній власник футбольного клубу "Челсі", втратив більше за інших, його статки скоротилися на 57% до $7,8 млрд цього року, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Абрамович став одним із перших олігархів, проти якого 10 березня було запроваджено санкції Великої Британії, після того, як міністри звинуватили його в "явних зв'язках" із режимом Путіна та приналежності до групи багатих російських бізнесменів, у яких "кров на руках".

Статки Геннадія Тимченка, мільярдера, інвестора в енергетику і близького друга Путіна, скоротилися на 48% до $11,8 млрд, а Сулеймана Керімова, ще одного союзника російського президента, - на 41%, до $9 млрд, згідно з індексом.

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Уряд Великої Британії заморозив понад 18 млрд фунтів стерлінгів активів, що належать олігархам та іншим росіянам, що стало першим офіційним підсумком нещодавно оприлюднених даних. Санкції було накладено на 1271 людину - включно з Абрамовичем і "нікелевим королем" Владіміром Потаніним, другою за багатством людиною в Росії.

Загалом близько двох десятків багатих росіян, яких відстежують у щоденно оновлюваному списку Bloomberg, втратили у 2022 році близько $95 млрд.

У листопаді повідомлялось, що на тлі російського вторгнення в Україну Європейський Союз загалом заморозив російських активів на суму 68 мільярдів євро.

Крім того, як відомо, Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України та для компенсації збитків, завданих війною РФ.

Теми: санкціїолігархиРосія
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