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Российские олигархи потеряли $95 млрд в 2022 году на фоне санкций из-за войны в Украине

"Европейская правда"Пятница, 30 декабря 2022, 19:37
Российские олигархи потеряли $95 млрд в 2022 году на фоне санкций из-за войны в Украине
ФОТО: GETTY

Богатейшие российские олигархи потеряли в этом году почти $95 млрд на фоне строгих санкций, введенных западными странами из-за войны в Украине.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Российские олигархи теряли по $330 млн в день с тех пор, как Кремль начал свое вторжение в конце февраля.

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Роман Абрамович, бывший владелец футбольного клуба "Челси", потерял больше других, его состояние сократилось на 57% до $7,8 млрд в этом году, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Абрамович стал одним из первых олигархов, против которого 10 марта были введены санкции Великобритании, после того как министры обвинили его в "явных связях" с режимом Путина и принадлежности к группе богатых российских бизнесменов, у которых "кровь на руках".

Состояние Геннадия Тимченко, миллиардера, инвестора в энергетику и близкого друга Путина, сократилось на 48% до $11,8 млрд, а Сулеймана Керимова, еще одного союзника российского президента, - на 41%, до $9 млрд, согласно индексу.

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Правительство Великобритании заморозило более 18 млрд фунтов стерлингов активов, принадлежащих олигархам и другим россиянам, что стало первым официальным итогом недавно обнародованных данных. Санкции были наложены на 1271 человека - включая Абрамовича и "никелевого короля" Владимира Потанина, второго по богатству человека в России.

В общей сложности около двух десятков богатых россиян, отслеживаемых в ежедневно обновляемом списке Bloomberg, потеряли в 2022 году около $95 млрд.

В ноябре сообщалось, что на фоне российского вторжения в Украину Европейский Союз в целом заморозил российских активов на сумму 68 миллиардов евро.

Кроме того, как известно, Брюссель вместе с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов, чтобы потом передать их на восстановление Украины и для компенсации ущерба, нанесенного войной РФ.

Темы: санкцииолигархиРосcия
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