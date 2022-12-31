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Ми працюємо над тим, щоби жителі області провели новорічні свята зі світлом – Одеська ОВА

"Українська правда"Субота, 31 грудня 2022, 00:53
Максим Марченко, скріншот з відеозвернення голови ОВА

Влада Одещини шукає можливості, щоби на новорічні свята забезпечити мешканців області електроенергією. Зокрема, адміністрація домовляється з промисловими підприємствами, аби вони обмежили споживання світла у святкові дні.

Джерело: відеозвернення голови Одеської ОВА Максима Марченка у Telegram

Пряма мова: "Наразі енергетики задіяли всі можливі засоби для ліквідації наслідків останнього ракетного удару. Крім цього, військова адміністрація проводить роботу з найбільш енергоємними промисловими підприємствами області щодо обмеження їхньої роботи у святкові дні.

Вивільнені енергетичні потужності будуть спрямовані на забезпечення побутових споживачів електроенергією для того, щоб у мешканців нашої області була можливість провести святкові дні, а саме 31 грудня та 1 січня, без вимкнення електроенергії, наскільки буде дозволяти безпекова ситуація".

Що цьому передувало: Захисники України збили 21 ракету над Одеською областю за ранок четверга 29 грудня, але частина ракет пошкодила енергетичну інфраструктуру.

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Теми: Одеська областьелектроенергіяракетний удар
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