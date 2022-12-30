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Мы работаем над тем, чтобы жители области провели новогодние праздники со светом – Одесская ОВА

"Украинская правда"Пятница, 30 декабря 2022, 23:53
Мы работаем над тем, чтобы жители области провели новогодние праздники со светом – Одесская ОВА
Максим Марченко, скриншот из видеообращения главы ОВА

Власти Одесской области ищут возможности, чтобы на новогодние праздники обеспечить жителей области электроэнергией. В частности, администрация договаривается с промышленными предприятиями, чтобы они ограничили потребление света в праздничные дни.

Источник: видеообращение председателя Одесской ОГА Максима Марченко в Telegram

Прямая речь: "Сейчас энергетики задействовали все возможные средства для ликвидации последствий последнего ракетного удара. Кроме этого, военная администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области по ограничению их работы в праздничные дни.

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Высвобожденные энергетические мощности будут направлены на обеспечение бытовых потребителей электроэнергией для того, чтобы у жителей нашей области была возможность провести праздничные дни, а именно 31 декабря и 1 января, без отключения электроэнергии, насколько будет позволять ситуация с безопасностью".

Что этому предшествовало: Защитники Украины сбили 21 ракету над Одесской областью за утро четверга 29 декабря, но часть ракет повредила энергетическую инфраструктуру.

Темы: Одесская областьэлектроэнергияракетный удар
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