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У МВС розповіли, скільки диверсійних груп викрили з початку повномасштабної війни

"Українська правда"Субота, 31 грудня 2022, 06:35
Євгеній Єнін, скріншот з марафону

З початку повномасштабного вторгнення РФ правоохоронці викрили 108 диверсійно-розвідувальних груп противника.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "За фактами співпраці громадян з державою-агресором розпочато 2220 кримінальних проваджень, викрито 108 диверсійно-розвідувальних груп, затримано понад 1880 осіб, які, ймовірно причетні до диверсійної діяльності".

Нагадаємо: За даними МВС, з початку повномасштабної війни РФ пошкодила в Україні понад 700 об'єктів критичної інфраструктури.

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Теми: поліціядиверсантивійна
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