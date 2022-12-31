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У МВС розповіли, скільки диверсійних груп викрили з початку повномасштабної війни

"Українська правда"Субота, 31 грудня 2022, 05:35
У МВС розповіли, скільки диверсійних груп викрили з початку повномасштабної війни
Євгеній Єнін, скріншот з марафону

З початку повномасштабного вторгнення РФ правоохоронці викрили 108 диверсійно-розвідувальних груп противника.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "За фактами співпраці громадян з державою-агресором розпочато 2220 кримінальних проваджень, викрито 108 диверсійно-розвідувальних груп, затримано понад 1880 осіб, які, ймовірно причетні до диверсійної діяльності".

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Нагадаємо: За даними МВС, з початку повномасштабної війни РФ пошкодила в Україні понад 700 об'єктів критичної інфраструктури.

Теми: поліціядиверсантивійна
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