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В МВД рассказали, сколько диверсионных групп разоблачили с начала полномасштабной войны

"Украинская правда"Суббота, 31 декабря 2022, 06:35
Евгений Енин, скриншот с марафона

С начала полномасштабного вторжения РФ правоохранители разоблачили 108 диверсионно-разведывательных групп противника.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "По фактам сотрудничества граждан с государством-агрессором начато 2220 уголовных производств, разоблачено 108 диверсионно-разведывательных групп, задержано более 1880 человек, которые, вероятно причастны к диверсионной деятельности".

Напомним: По данным МВД, с начала полномасштабной войны РФ повредила в Украине более 700 объектов критической инфраструктуры.

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Темы: полициядиверсантывойна
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