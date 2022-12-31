ЗСУ ліквідували 200 загарбників на Херсонщині – Генштаб

Сили оборони України знищили близько 200 окупантів на Херсонщині та ще 115 – поранили на Запоріжжі.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження окупантів 29 грудня цього року. У районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області ліквідовано близько 200 загарбників, інформація щодо поранених уточнюється".

Деталі: Крім того, у Генштабі повідомили, що поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими, а також знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів.

Що цьому передувало: 26 грудня ЗСУ влучним ударом ліквідували 50 окупантів на Херсонщині.