Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ ликвидировали 200 захватчиков на Херсонщине – Генштаб

"Украинская правда"Суббота, 31 декабря 2022, 06:40
ВСУ ликвидировали 200 захватчиков на Херсонщине – Генштаб
Танк ВСУ, фото из Facebook Генштаба

Силы обороны Украины уничтожили около 200 оккупантов на Херсонщине и еще 115 – ранили в Запорожской области.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение оккупантов 29 декабря этого года. В районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области ликвидировано около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется".

Реклама:

Детали: Кроме того, в Генштабе сообщили, что вблизи Пологов и Большой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 военнослужащих ранеными, а также уничтожено 5 единиц военной техники различного типа, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов.

Что этому предшествовало: 26 декабря ВСУ точным ударом ликвидировали 50 оккупантов на Херсонщине.

Темы: оккупацияВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
оккупация
На оккупированных территориях старшеклассников без паспорта РФ не пустили на учебу – Сопротивление
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
Культ Сталина. Какими будут новые учебники по истории в России и на временно оккупированных территориях
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: