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ВСУ ликвидировали 200 захватчиков на Херсонщине – Генштаб

"Украинская правда"Суббота, 31 декабря 2022, 07:40
Танк ВСУ, фото из Facebook Генштаба

Силы обороны Украины уничтожили около 200 оккупантов на Херсонщине и еще 115 – ранили в Запорожской области.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение оккупантов 29 декабря этого года. В районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области ликвидировано около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется".

Детали: Кроме того, в Генштабе сообщили, что вблизи Пологов и Большой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 военнослужащих ранеными, а также уничтожено 5 единиц военной техники различного типа, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов.

Что этому предшествовало: 26 декабря ВСУ точным ударом ликвидировали 50 оккупантов на Херсонщине.

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Темы: оккупацияВооруженные силывойна
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