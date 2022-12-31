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У Києві через удари РФ обмежували роботу метро: шукали уламки

Катерина ТищенкоСубота, 31 грудня 2022, 17:01
У Києві через удари РФ обмежували роботу метро: шукали уламки
київське метро, ілюстративне фото метрополітену

Через ракетний обстріл РФ у суботу було обмежено рух червоною гілкою метро Києва, без електроенергії близько 30% споживачів.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, Київський метрополітен

Дослівно: "Рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

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Обмеження застосовані для здійснення перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків від уламків ракет. На місце виїхали фахівці".

Деталі: Кличко повідомив, що система життєзабезпечення столиці працює в штатному режимі. Вода та тепло в киян є. Без електроенергії наразі 30% споживачів через аварійні відключення.

Пізніше у Київському метрополітені повідомили, що рух червоною лінією метро від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" відновлено.

ВІДЕО ДНЯ

Уламків та пошкоджень на коліях метрополітену не виявлено.

Що передувало: За останніми даними, внаслідок ракетного обстрілу в суботу у Києві одна людина загинула, 21 постраждала

Теми: Київракетний ударметроВіталій Кличко
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