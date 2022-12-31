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У Києві через удари РФ обмежували роботу метро: шукали уламки

Катерина ТищенкоСубота, 31 грудня 2022, 18:01
київське метро, ілюстративне фото метрополітену

Через ракетний обстріл РФ у суботу було обмежено рух червоною гілкою метро Києва, без електроенергії близько 30% споживачів.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, Київський метрополітен

Дослівно: "Рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

Обмеження застосовані для здійснення перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків від уламків ракет. На місце виїхали фахівці".

Деталі: Кличко повідомив, що система життєзабезпечення столиці працює в штатному режимі. Вода та тепло в киян є. Без електроенергії наразі 30% споживачів через аварійні відключення.

Пізніше у Київському метрополітені повідомили, що рух червоною лінією метро від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" відновлено.

Уламків та пошкоджень на коліях метрополітену не виявлено.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: За останніми даними, внаслідок ракетного обстрілу в суботу у Києві одна людина загинула, 21 постраждала

Теми: Київракетний ударметроВіталій Кличко
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