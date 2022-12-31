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В Киеве из-за ударов РФ ограничивали работа метро: искали обломки

Катерина ТищенкоСуббота, 31 декабря 2022, 18:01
киевское метро, иллюстративное фото метрополитена

Из-за ракетного обстрела РФ в субботу было ограничено движение по красной ветке метро Киева, без электроэнергии около 30% потребителей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, Киевский метрополитен

Дословно: "Движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

Ограничения применены для осуществления проверки открытого участка линии на наличие остатков от обломков ракет. На место выехали специалисты".

Детали: Кличко сообщил, что система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме. Вода и тепло у киевлян есть. Без электроэнергии сейчас 30% потребителей из-за аварийных отключений.

Позже в Киевском метрополитене сообщили, что движение по красной линии метро от станции "Академгородок" до станции "Лесная" восстановлено.

Обломков и повреждений на путях метрополитена не обнаружено.

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Что предшествовало: По последним данным, в результате ракетного обстрела в субботу в Киеве один человек погиб, 20 пострадали

Темы: Киевракетный ударметроВиталий Кличко
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