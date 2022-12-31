В Киеве из-за ударов РФ ограничивали работа метро: искали обломки

Из-за ракетного обстрела РФ в субботу было ограничено движение по красной ветке метро Киева, без электроэнергии около 30% потребителей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, Киевский метрополитен

Дословно: "Движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

Ограничения применены для осуществления проверки открытого участка линии на наличие остатков от обломков ракет. На место выехали специалисты".

Детали: Кличко сообщил, что система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме. Вода и тепло у киевлян есть. Без электроэнергии сейчас 30% потребителей из-за аварийных отключений.

Позже в Киевском метрополитене сообщили, что движение по красной линии метро от станции "Академгородок" до станции "Лесная" восстановлено.

Обломков и повреждений на путях метрополитена не обнаружено.

ВИДЕО ДНЯ

⚡️🚇Рух червоною лінією метро від станції «Академмістечко» до станції «Лісова» відновлено



Уламків та пошкоджень на коліях метрополітену не виявлено.



Київський метрополітен працює у звичайному режимі. Детальний графік роботи за посиланням https://t.co/xLNytT9kFW. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) December 31, 2022

Что предшествовало: По последним данным, в результате ракетного обстрела в субботу в Киеве один человек погиб, 20 пострадали.