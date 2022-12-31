В Киеве из-за ударов РФ ограничивали работа метро: искали обломки

Из-за ракетного обстрела РФ в субботу было ограничено движение по красной ветке метро Киева, без электроэнергии около 30% потребителей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, Киевский метрополитен

Дословно: "Движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

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Ограничения применены для осуществления проверки открытого участка линии на наличие остатков от обломков ракет. На место выехали специалисты".

Детали: Кличко сообщил, что система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме. Вода и тепло у киевлян есть. Без электроэнергии сейчас 30% потребителей из-за аварийных отключений.

Позже в Киевском метрополитене сообщили, что движение по красной линии метро от станции "Академгородок" до станции "Лесная" восстановлено.

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Обломков и повреждений на путях метрополитена не обнаружено.

⚡️🚇Рух червоною лінією метро від станції «Академмістечко» до станції «Лісова» відновлено



Уламків та пошкоджень на коліях метрополітену не виявлено.



Київський метрополітен працює у звичайному режимі. Детальний графік роботи за посиланням https://t.co/xLNytT9kFW. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) December 31, 2022

Что предшествовало: По последним данным, в результате ракетного обстрела в субботу в Киеве один человек погиб, 20 пострадали.