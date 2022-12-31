Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве из-за ударов РФ ограничивали работа метро: искали обломки

Катерина ТищенкоСуббота, 31 декабря 2022, 17:01
В Киеве из-за ударов РФ ограничивали работа метро: искали обломки
киевское метро, иллюстративное фото метрополитена

Из-за ракетного обстрела РФ в субботу было ограничено движение по красной ветке метро Киева, без электроэнергии около 30% потребителей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, Киевский метрополитен

Дословно: "Движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

Реклама:

Ограничения применены для осуществления проверки открытого участка линии на наличие остатков от обломков ракет. На место выехали специалисты".

Детали: Кличко сообщил, что система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме. Вода и тепло у киевлян есть. Без электроэнергии сейчас 30% потребителей из-за аварийных отключений.

Позже в Киевском метрополитене сообщили, что движение по красной линии метро от станции "Академгородок" до станции "Лесная" восстановлено.

ВИДЕО ДНЯ

Обломков и повреждений на путях метрополитена не обнаружено.

Что предшествовало: По последним данным, в результате ракетного обстрела в субботу в Киеве один человек погиб, 20 пострадали

Темы: Киевракетный ударметроВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Киев
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше
Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: