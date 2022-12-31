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Обмін з РФ: Україна повернула пітбуля з "Азовсталі", якого начебто віддавали Кадирову

Катерина ТищенкоСубота, 31 грудня 2022, 17:49
Обмін з РФ: Україна повернула пітбуля з Азовсталі, якого начебто віддавали Кадирову
повернутий 31 грудня пітбуль, фото з Telegram Андрія Єрмака

Під час обміну в суботу, в ході якого Україні вдалося повернути 140 полонених, також повернуто собаку, який був евакуйований з "Азовсталі".

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Дослівно: "Додому також вдалося повернути хвостатого друга українських воїнів — собаку породи американський пітбультер’єр.

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Пес був евакуйований з "Азовсталі" разом з оборонцями Маріуполя, але потім був вивезений до Росії".

Що передувало: У червні російське агентство РИА Новости повідомило, що волонтер із Рязані Юрій Кованов передав главі Чечні Рамзану Кадирову врятованого з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі пітбуля.

 
пітбуль із "Азовсталі" й Кадиров, скріншот відео РИА Новости

"Адідас, раніше його звали Адольф. Він був на "Азовсталі", два місяці в катакомбах разом із господинею. У момент здачі в полон його передали спеціальним службам, які вже зв'язалися зі мною з проханням забрати його і знайти нову сім'ю", - розповідав волонтер.

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Теми: обмінполоненіМаріуполь
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