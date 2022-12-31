Обмен с РФ: Украина вернула питбуля из "Азовстали", которого якобы отдавали Кадырову
В ходе обмена в субботу, при котором Украине удалось вернуть 140 пленных, также возвращена собака, которая была эвакуирована с "Азовстали".
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Дословно: "Домой также удалось вернуть хвостатого друга украинских воинов – собаку породы американский питбультерьер.
Пес был эвакуирован с "Азовстали" вместе с защитниками Мариуполя, но потом был вывезен в Россию".
Что предшествовало: В июне российское агентство РИА Новости сообщило, что волонтер из Рязани Юрий Кованов передал главе Чечни Рамзану Кадырову спасенного с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе питбуля.
"Адидас, раньше его звали Адольф. Он был на "Азовстали", два месяца в катакомбах вместе с хозяйкой. В момент сдачи в плен его передали специальным службам, которые уже связались со мной с просьбой забрать его и найти новую семью", — рассказывал волонтер.