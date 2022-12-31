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Обмен с РФ: Украина вернула питбуля из "Азовстали", которого якобы отдавали Кадырову

Катерина ТищенкоСуббота, 31 декабря 2022, 17:49
Обмен с РФ: Украина вернула питбуля из Азовстали, которого якобы отдавали Кадырову
возвращенный 31 декабря питбуль, фото из Telegram Андрея Ермака

В ходе обмена в субботу, при котором Украине удалось вернуть 140 пленных, также возвращена собака, которая была эвакуирована с "Азовстали".

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Дословно: "Домой также удалось вернуть хвостатого друга украинских воинов – собаку породы американский питбультерьер.

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Пес был эвакуирован с "Азовстали" вместе с защитниками Мариуполя, но потом был вывезен в Россию".

Что предшествовало: В июне российское агентство РИА Новости сообщило, что волонтер из Рязани Юрий Кованов передал главе Чечни Рамзану Кадырову спасенного с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе питбуля.

 
питбуль с "Азовстали" и Кадыров, скриншот видео РИА Новости

"Адидас, раньше его звали Адольф. Он был на "Азовстали", два месяца в катакомбах вместе с хозяйкой. В момент сдачи в плен его передали специальным службам, которые уже связались со мной с просьбой забрать его и найти новую семью", — рассказывал волонтер.

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Темы: обменпленныеМариуполь
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