Росіяни у новорічний вечір тяжко поранили двох дітей на Херсонщині
Субота, 31 грудня 2022, 18:36
Внаслідок російського обстрілу на Херсонщині у суботу ввечері тяжко поранено двох дітей.
Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram
Дослівно: "У новорічний вечір підлі російські вороги били з артилерії по селищу Наддніпрянське поблизу Херсона. Стався вибух снаряду неподалік школи.
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На вулиці знаходилися двоє дітей – 13-річний хлопець та дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали тяжкі уламкові поранення.
Постраждалих доправили до лікарні. Наразі діти у операційній, де хірурги борються за їхні життя".