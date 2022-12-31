Росіяни у новорічний вечір тяжко поранили двох дітей на Херсонщині

Внаслідок російського обстрілу на Херсонщині у суботу ввечері тяжко поранено двох дітей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Дослівно: "У новорічний вечір підлі російські вороги били з артилерії по селищу Наддніпрянське поблизу Херсона. Стався вибух снаряду неподалік школи.

На вулиці знаходилися двоє дітей – 13-річний хлопець та дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали тяжкі уламкові поранення.

Постраждалих доправили до лікарні. Наразі діти у операційній, де хірурги борються за їхні життя".