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Росіяни у новорічний вечір тяжко поранили двох дітей на Херсонщині

Катерина ТищенкоСубота, 31 грудня 2022, 19:36
селище Наддніпрянське біля Херсона, скріншот deepstatemap

Внаслідок російського обстрілу на Херсонщині у суботу ввечері тяжко поранено двох дітей.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Дослівно: "У новорічний вечір підлі російські вороги били з артилерії по селищу Наддніпрянське поблизу Херсона. Стався вибух снаряду неподалік школи.

На вулиці знаходилися двоє дітей – 13-річний хлопець та дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали тяжкі уламкові поранення.

Постраждалих доправили до лікарні. Наразі діти у операційній, де хірурги борються за їхні життя".

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Теми: Херсонська областьвійнадіти
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