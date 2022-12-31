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Россияне в новогодний вечер тяжело ранили двух детей на Херсонщине

Катерина ТищенкоСуббота, 31 декабря 2022, 18:36
Россияне в новогодний вечер тяжело ранили двух детей на Херсонщине
поселок Надднепрянское возле Херсона, скриншот deepstatemap

В результате российского обстрела на Херсонщине в субботу вечером тяжело ранены двое детей.

Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Дословно: "В новогодний вечер подлые российские враги били из артиллерии по поселку Надднепрянское вблизи Херсона. Произошел взрыв снаряда неподалеку от школы.

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На улице находились двое детей – 13-летний парень и девочка 12 лет. Это брат и сестра. Они получили тяжелые осколочные ранения.

Пострадавших доставили в больницу. Сейчас дети в операционной, где хирурги борются за их жизни".

Темы: Херсонская областьвойнадети
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