Россияне в новогодний вечер тяжело ранили двух детей на Херсонщине
Суббота, 31 декабря 2022, 18:36
В результате российского обстрела на Херсонщине в субботу вечером тяжело ранены двое детей.
Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram
Дословно: "В новогодний вечер подлые российские враги били из артиллерии по поселку Надднепрянское вблизи Херсона. Произошел взрыв снаряда неподалеку от школы.
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На улице находились двое детей – 13-летний парень и девочка 12 лет. Это брат и сестра. Они получили тяжелые осколочные ранения.
Пострадавших доставили в больницу. Сейчас дети в операционной, где хирурги борются за их жизни".