Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поранення японського журналіста в Києві: посольство Японії обурене

Катерина ТищенкоСубота, 31 грудня 2022, 21:28
ілюстративне фото посольства Японії в Україні

Посольство Японії в Україні обурене масованим ракетним ударом РФ по Україні в переддень Нового року, внаслідок чого поранено японського журналіста.

Джерело: Посольство Японії в Україні

Дослівно: "Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста".

Що передувало: Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед поранених внаслідок ракетного обстрілу 31 грудня – журналіст з Японії.

Загалом наразі відомо про одного загиблого і 22 постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЯпоніяЗМІКиївракетний удар
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Росії ракет ще на два масованих удари – Буданов

відеоУ Києві чоловік запускав салюти на Новий рік – його затримали

Axios: Зеленський та Нетаньягу вели переговори про обмін ППО на голосування України в ООН

Повітряні сили про унікальний досвід ППО України: ледве встигали перезаряджати NASAMS

фотоУ новорічну ніч ППО збила 45 російських шахедів

оновлено о 04:40ППО знищила над Києвом 32 повітряні цілі – КМВА

Усі новини...
Японія
Японія збільшує видатки на оборону до $320 мільярдів: вироблятимуть ракети та винищувачі
Британія збудує винищувач нового покоління з Італією та Японією
Японія допоможе Україні генераторами та сонячними лампами
Останні новини
18:50
Росіяни самі обстрілюють окуповану Херсонщину, щоб змусити до "евакуації" – Генштаб ЗСУ
18:48
Торік до Британії через Ла-Манш прибула рекордна кількість мігрантів
18:38
Росіяни перегруповуються на Херсонщині, на двох напрямках обороняються – зведення Генштабу
18:08
За 2022 рік загальна вартість державних пенсійних фондів знизилась на 2,2 трильйона доларів
17:55
Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу
17:05
Українська економіка адаптувалася до війни та готова до нових викликів – Шмигаль
16:54
Косово хоче збільшення чисельності військ НАТО в країні
16:44
фотоРосіяни обстріляли Запорізьку область: 1 загиблий, 3 поранених
16:38
У Польщі через феєрверки в новорічну ніч гасили 700 пожеж, є поранені і загиблі
16:24
Уламок російської ракети впав у Десенку в Києві, водолази проводять роботи
Усі новини...