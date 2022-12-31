Поранення японського журналіста в Києві: посольство Японії обурене

Посольство Японії в Україні обурене масованим ракетним ударом РФ по Україні в переддень Нового року, внаслідок чого поранено японського журналіста.

Джерело: Посольство Японії в Україні

Посольство Японії 🇯🇵 глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста. Реклама: December 31, 2022

Дослівно: "Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста".

Що передувало: Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед поранених внаслідок ракетного обстрілу 31 грудня – журналіст з Японії.

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Загалом наразі відомо про одного загиблого і 22 постраждалих.