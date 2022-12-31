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Ранение японского журналиста в Киеве: посольство Японии возмущено

Катерина ТищенкоСуббота, 31 декабря 2022, 21:28
иллюстративное фото посольства Японии в Украине

Посольство Японии в Украине возмущено массированным ракетным ударом РФ по Украине в канун Нового года, в результате чего ранен японский журналист.

Источник: Посольство Японии в Украине

Дословно: "Посольство Японии глубоко возмущено повторным массированным нападением на гражданское население и гражданские объекты в Украине в канун Нового года, что привело к гибели и ранению мирных людей, в частности японского журналиста".

Что предшествовало: Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что среди раненых в результате ракетного обстрела 31 декабря – журналист из Японии.

Всего сейчас известно об одном погибшем и 22 пострадавших.

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Темы: ЯпонияСМИКиевракетный удар
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