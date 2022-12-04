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Росіяни мінують інфраструктуру та околиці Сєвєродонецька – ВЦА

Роман ПетренкоНеділя, 4 грудня 2022, 10:17
ОЛЕКСАНДР СТРЮК, ФОТО КАНАЛУ "ДОМ"

Військова адміністрація Сєвєродонецька та Луганської області повідомляє, що у місті російські окупаційні війська мінують інфраструктуру, а також околиці міста.

Джерело: голова ВА міста Олександр Стрюк в ефірі телемарафону

Пряма мова Стрюка: "У нас є інформація про мінування на окремих об’єктах інфраструктури, медицини".

Деталі: За даними Стрюка, мінують росіяни також і околиці міста.

Тим часом окупанти продовжують мародерити порожні квартири, вивозять з міста цінні речі.

Нагадаємо: У Сєвєродонецьку окупанти облаштували табір для підготовки мобілізованих.

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Теми: Сєвєродонецькмінуваннявійнаокупація
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