Росіяни мінують інфраструктуру та околиці Сєвєродонецька – ВЦА
Неділя, 4 грудня 2022, 09:17
Військова адміністрація Сєвєродонецька та Луганської області повідомляє, що у місті російські окупаційні війська мінують інфраструктуру, а також околиці міста.
Джерело: голова ВА міста Олександр Стрюк в ефірі телемарафону
Пряма мова Стрюка: "У нас є інформація про мінування на окремих об’єктах інфраструктури, медицини".
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Деталі: За даними Стрюка, мінують росіяни також і околиці міста.
Тим часом окупанти продовжують мародерити порожні квартири, вивозять з міста цінні речі.
Нагадаємо: У Сєвєродонецьку окупанти облаштували табір для підготовки мобілізованих.
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