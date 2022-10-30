У Сєвєродонецьку окупанти влаштували табір для підготовки мобілізованих – ВЦА

У Сєвєродонецьку Луганської області окупанти облаштували табір для підготовки мобілізованих.

Джерело: голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телеканалу "Київ"

Пряма мова: "Наскільки надходить інформація, кількість мобілізованих, а також інших частин дійсно збільшилася у місті. Навіть було організовано щось на кшталт табору для їх підготовки.

Реклама:

…Зайшла додаткова жива сила у місто, яку готують чи навчають".

Деталі: Стрюк також повідомив, що окупанти готуються до оборони Сєвєродонецька у разі контрнаступу українських сил, зокрема мінують територію.

"Приготування до оборони є і вони досить серйозні, становитимуть, мабуть, серйозні проблеми для наших військових. Оскільки мінується все вщент навколо, ведеться будівництво якихось ліній оборони, бетонних споруд. Найбільша загроза – це мінування всіх околиць. Це найскладніше, що буде нам протистояти", - сказав голова ВЦА.

ВІДЕО ДНЯ

За його даними, колаборанти, які прийшли працювати в окупаційну адміністрацію, частково її залишили, а представники Росії, які працювали в окупаційних установах, уже виїхали з міста.

Стрюк також повідомив, що у Сєвєродонецькій громаді наразі лишаються близько 10 тисяч мешканців, а в самому місті – близько 7-8 тисяч.