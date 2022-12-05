Повітряні сили ЗСУ опублікували фото наслідків удару по аеродрому РФ в Рязанській області

Фото з Телеграм Повітряних сил ЗСУ

Повітряні сили Збройних сил України опублікували фотографії наслідків удару по аеродрому із стратегічною авіацією в Росії.

Джерело: повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Повітряники опублікували дві фотографії наслідків удару по російському військовому аеродрому "Дягилево" в Рязанській області, прокоментувавши: "Рязань. Скорбім".

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На фото видно пошкоджений бомбардувальник-ракетоносець і вантажівка, поруч із якою сліди крові.

Через кілька годин фото із Telegram-каналу Повітряних сил видалили.

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Передісторія:

5 грудня російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей, на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.

Міноборони РФ заявило, що у понеділок у Росії були атаковані аеродроми "Дягилево" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області, на яких розташовуються стратегічні бомбардувальники.

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