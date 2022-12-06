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В Білорусі перевіряють бойову готовність збройних сил, кажуть, за планом

Станіслав ПогоріловВівторок, 6 грудня 2022, 09:19
В Білорусі перевіряють бойову готовність збройних сил, кажуть, за планом
Фото: "Белта"

Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки збройних сил країни.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі

Деталі: У військовому відомстві кажуть, що хочуть перевірити бойову та мобілізаційну готовність на необхідному рівні, а також підвищити злагодженість органів військового управління.

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Також військові мають на меті удосконалити практичні навички командирів і навчити особовий склад діям у різних умовах обстановки.

Що було раніше:

  • Днями командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, тож захисники готуються до адекватного реагування на це.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну і НАТО у зростанні кількості провокацій поблизу білорусько-українського кордону і заявив, що Україна намагається втягнути сили НАТО у війну.
  • На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Олександр Лукашенко робить заяви про загрозу з боку НАТО, аби підкреслити необхідність захисту та уникнути втягнення у війну в Україні.

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Теми: БілорусьЗбройні сили
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