В Білорусі перевіряють бойову готовність збройних сил, кажуть, за планом

Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки збройних сил країни.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі

Деталі: У військовому відомстві кажуть, що хочуть перевірити бойову та мобілізаційну готовність на необхідному рівні, а також підвищити злагодженість органів військового управління.

Також військові мають на меті удосконалити практичні навички командирів і навчити особовий склад діям у різних умовах обстановки.

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