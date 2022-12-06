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Путін провів Радбез про "внутрішню безпеку"

Валентина РоманенкоВівторок, 6 грудня 2022, 10:18
Путін провів Радбез про внутрішню безпеку
фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін провів по відеозв'язку нараду з членами Радбезу РФ, на якій обговорювали "забезпечення внутрішньої безпеки країни"

Джерело: пресслужба Кремля, "Медуза"

Деталі: Нарада проходила на тлі новин про атаки, імовірно, українських безпілотників на аеродроми в російських регіонах.

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Йдеться не лише про регіони, що межують з Україною, а й про відносно віддалені від кордону - в Рязанській і Саратовській областях РФ.

Нагадаємо: В ніч на 6 грудня у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 грудня російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей, на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.  
  • Міноборони РФ заявило, що у понеділок у Росії були атаковані аеродроми "Дягилево" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області, на яких розташовуються стратегічні бомбардувальники.

Теми: ПутінРосія
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