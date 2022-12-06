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Росіяни за добу вбили 3 цивільних українців – ОП

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 грудня 2022, 13:00
Наслідки обстрілу Запорізької області 5 грудня, фото з Telegram заступника голови ОП Кирила Тимошенка

Російські окупанти 5 грудня вбили щонайменше 3 мирних жителів, ще 16 людей отримали поранення. 

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram про ситуацію станом на 09:00 6 грудня 

Деталі: За даними обласних військових адміністрацій, жертвами російських військових за минулу добу стали:  

  • Донецька область – 9 поранених;
  • Запорізька область – 2 загиблих, 4 поранених;
  • Одеська область – 2 поранених;
  • Харківська область – 1 загиблий;
  • Херсонська область – 1 поранений.

Що цьому передувало: 

  • У Запорізькій області внаслідок ворожого ракетного удару зруйновані кілька приватних будинків загинуло двоє людей у селі Новософіївка. Поранення отримала дитина віком до 2-х років.
  • На Харківщині внаслідок артобстрілу загинув пенсіонер, пошкоджені приватні будинки.
  • Одещина: раніше повідомлялося про одного пораненого внаслідок російських атак. 

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Теми: Запорізька областьХарківська областьжертвиОфіс президента
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