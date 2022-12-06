Росіяни за добу вбили 3 цивільних українців – ОП
Вівторок, 6 грудня 2022, 12:00
Російські окупанти 5 грудня вбили щонайменше 3 мирних жителів, ще 16 людей отримали поранення.
Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram про ситуацію станом на 09:00 6 грудня
Деталі: За даними обласних військових адміністрацій, жертвами російських військових за минулу добу стали:
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- Донецька область – 9 поранених;
- Запорізька область – 2 загиблих, 4 поранених;
- Одеська область – 2 поранених;
- Харківська область – 1 загиблий;
- Херсонська область – 1 поранений.
Що цьому передувало:
- У Запорізькій області внаслідок ворожого ракетного удару зруйновані кілька приватних будинків загинуло двоє людей у селі Новософіївка. Поранення отримала дитина віком до 2-х років.
- На Харківщині внаслідок артобстрілу загинув пенсіонер, пошкоджені приватні будинки.
- Одещина: раніше повідомлялося про одного пораненого внаслідок російських атак.