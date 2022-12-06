У Дніпрі приберуть з публічного простору пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому - міськрада

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що за рішенням міської ради з публічного простору міста приберуть пам'ятники діячам російської культурі та історії, зокрема, Пушкіну, Горькому Ломоносову.

Джерело: Філатов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні виконком міськради Дніпра самостійно ухвалив рішення перенести пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим на територію комунального підприємства "Зооконтроль". Нехай поки що постоять там".

Деталі: Філатов пояснив, що міськрада прийняла рішення самостійно перенести пам'ятники, оскільки на неодноразові звернення з проханням визначити об'єкти культурної спадщини та виключити з їхнього переліку пам'ятники, пов'язані з колишнім СРСР та країною-агресором, Мінкульт не відреагував.

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