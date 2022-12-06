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У Дніпрі приберуть з публічного простору пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому - міськрада

Станіслав ПогоріловВівторок, 6 грудня 2022, 14:29
У Дніпрі приберуть з публічного простору пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому - міськрада
Фото: monuments.top

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що за рішенням міської ради з публічного простору міста приберуть пам'ятники діячам російської культурі та історії, зокрема, Пушкіну, Горькому Ломоносову.

Джерело: Філатов у Telegram

Дослівно: "Сьогодні виконком міськради Дніпра самостійно ухвалив рішення перенести пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим на територію комунального підприємства "Зооконтроль". Нехай поки що постоять там".

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Деталі: Філатов пояснив, що міськрада прийняла рішення самостійно перенести пам'ятники, оскільки на неодноразові звернення з проханням визначити об'єкти культурної спадщини та виключити з їхнього переліку пам'ятники, пов'язані з колишнім СРСР та країною-агресором, Мінкульт не відреагував.

Що було раніше

  • 9 листопада погруддя російського поета Олександра Пушкіна у Харкові демонтували і відправили на "відповідальне зберігання".
  • У центрі Житомира 11 листопада демонтували пам’ятник російського поета Олександра Пушкіна, який був створений наприкінці 19 століття.
  • 18 листопала Чернівецька міська рада повідомила, що в місті демонтували один з двох пам'ятників російському поету Олександру Пушкіну, другий обіцяють знести незабаром.

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Теми: культуравійнаРосіяУкраїна
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