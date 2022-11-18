Пушкінопад: у Чернівцях демонтували один з двох пам'ятників російському поету

Чернівецька міська рада повідомила, що в місті демонтували один з двох пам'ятників російському поету Олександру Пушкіну, другий обіцяють знести незабаром.

Джерело: Чернівецька міськрада у Facebook

Дослівно: "А ви знали, що у Чернівцях були два пам'ятники "великому руzькому поєту" Пушкіну? Саме були, адже один вже демонтували. Інший - питання часу".

Деталі: В міськраді додали, що у нас достатньо своїх великих митців та героїв.

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