Пушкінопад: у Чернівцях демонтували один з двох пам'ятників російському поету
П'ятниця, 18 листопада 2022, 03:08
Чернівецька міська рада повідомила, що в місті демонтували один з двох пам'ятників російському поету Олександру Пушкіну, другий обіцяють знести незабаром.
Джерело: Чернівецька міськрада у Facebook
Дослівно: "А ви знали, що у Чернівцях були два пам'ятники "великому руzькому поєту" Пушкіну? Саме були, адже один вже демонтували. Інший - питання часу".
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Деталі: В міськраді додали, що у нас достатньо своїх великих митців та героїв.
Що було раніше:
- 9 листопада погруддя російського поета Олександра Пушкіна у Харкові демонтували і відправили на "відповідальне зберігання".
- У центрі Житомира 11 листопада демонтували пам’ятник російського поета Олександра Пушкіна, який був створений наприкінці 19 століття.
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