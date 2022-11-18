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Пушкінопад: у Чернівцях демонтували один з двох пам'ятників російському поету

П'ятниця, 18 листопада 2022, 04:08
Фото: Чернівецька міськрада

Чернівецька міська рада повідомила, що в місті демонтували один з двох пам'ятників російському поету Олександру Пушкіну, другий обіцяють знести незабаром.

Джерело: Чернівецька міськрада у Facebook  

Дослівно: "А ви знали, що у Чернівцях були два пам'ятники "великому руzькому поєту" Пушкіну? Саме були, адже один вже демонтували. Інший - питання часу".

 

Деталі: В міськраді додали, що у нас достатньо своїх великих митців та героїв.

 

Що було раніше

  • 9 листопада погруддя російського поета Олександра Пушкіна у Харкові демонтували і відправили на "відповідальне зберігання".
  • У центрі Житомира 11 листопада демонтували пам’ятник російського поета Олександра Пушкіна, який був створений наприкінці 19 століття.

Теми: Чернівецька область
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