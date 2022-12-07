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Супутникові знімки вказують, що з російської авіабази "Дягилєво" зникли до 10 бомбардувальників

"Українська правда"Середа, 7 грудня 2022, 20:51
Фото: planet

З російської військової авіабази "Дягилєво" в Рязанській області зникли до 10 бомбардувальників Ту-22м.

Джерело: журналіст російської редакції Радіо Свобода Марк Крутов у Twitter

Деталі: Крутов опублікував знімки зроблені 7 грудня. "Пошкоджений Ту-22М зник, залишивши лише тінь на злітно-посадковій смузі. Щонайменше 9 інших бомбардувальників Ту-22м вилетіли з бази, а також деякі інші літаки", - написав він.

Він не виключив, що окремі літаки могли перемістити на інше місце на цій же базі.

Передісторія:

  • Раніше Крутов публікував знімки, які показали, що на російській військовій авіабазі в Енгельсі в Саратовській області гасили бомбардувальник.
  • Зранку 5 грудня російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники. 
  • The New York Times з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомила, що Україна у понеділок здійснила атаки безпілотниками на аеродроми в Росії. 

Теми: Росіяавіа
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