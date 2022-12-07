Супутникові знімки вказують, що з російської авіабази "Дягилєво" зникли до 10 бомбардувальників

З російської військової авіабази "Дягилєво" в Рязанській області зникли до 10 бомбардувальників Ту-22м.

Джерело: журналіст російської редакції Радіо Свобода Марк Крутов у Twitter

Деталі: Крутов опублікував знімки зроблені 7 грудня. "Пошкоджений Ту-22М зник, залишивши лише тінь на злітно-посадковій смузі. Щонайменше 9 інших бомбардувальників Ту-22м вилетіли з бази, а також деякі інші літаки", - написав він.

1/6 Aftermath of the Ukrainian UAV attack against Dyagilevo air base near Ryazan on new @planet imagery, taken on Dec 7th. Damaged Tu-22M disappeared, leaving only a shadow on the tarmac. At least 9 other Tu-22m bombers moved away from the base, as well as some other planes. pic.twitter.com/efdutv5QUs December 7, 2022

Він не виключив, що окремі літаки могли перемістити на інше місце на цій же базі.

3/6 Some more disappeared Tu-22Ms. Would be grateful if someone can count disappeared planes more precisely than I did (some seem to be moved to other spots at the same base)! pic.twitter.com/f6R64Ub8EZ ВІДЕО ДНЯ December 7, 2022

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