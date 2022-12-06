Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На супутникових знімках російської авіабази в Енгельсі видно пошкоджений літак

"Українська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 16:41
Фото: Крутов

Супутникові знімки показують, що на російській військовій авіабазі в Енгельсі в Саратовській області гасили бомбардувальник.

Джерело: журналіст російської редакції Радіо Свобода Марк Крутов

Деталі: Крутов опублікував знімки аеродрому в Енгельсі 4 і 6 грудня. На фото від 6 грудня видно кілька пожежних машин і сліди від піни поблизу бомбардувальника Ту-95.

Що цьому передувало:

  • 6 грудня американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала супутникові знімки російської авіабази в Енгельсі під Саратовим, з якої окупанти завдають ударів по Україні.
  • Зранку 5 грудня російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: авіаРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Суд на рік позбавив посади мера Чернігова Атрошенка

Путін назвав захоплення територій Азова "значним результатом" війни для Росії

відеоЗатримано агента РФ, який "полював" за українськими "Нептунами" - СБУ

відео, оновленоРФ вдарила по ринку та заправках: 8 загиблих на Донеччині - ОП

ВАКС відправив у СІЗО бізнесмена Кауфмана, але визначив альтернативу застави

фотоЗеленський і "дух України" стали символом року за версією Time

Усі новини...
Росіяни обстріляли Херсон, є загиблий
СБУ показала знищення російського Т-80, який "кошмарив" військових
Окупанти влучили в об'єкт промислової інфраструктури у Кривому Розі – Вілкул
В МЗС РФ кажуть, що нібито готові говорити про гарантії безпеки для Росії
Останні новини
19:04
НАТО може віддати Україні кошти з фонду, який призначався для Афганістану - ЗМІ
18:51
У Коростені від атаки росіян постраждали цивільні об'єкти – Генштаб ЗСУ
18:48
Ефект генератора: бізнес адаптується до відключень і ціни теж
18:33
Прем’єр Грузії виключає надання Україні військової допомоги
18:27
Фірма соратника Путіна захопила 400 тисяч акрів сільгоспугідь 3 українських агрохолдингів – WSJ
18:18
Путін про ядерну загрозу: Ми з глузду не з'їхали, але стратегія РФ – зустрічний удар
18:15
Остання роль загиблого Павла Лі: вийшов трейлер воєнної драми "Мирний-21"
18:12
Пів мільйона за посаду в БЕБ: виявили шахрайську схему
18:07
Суд на рік позбавив посади мера Чернігова Атрошенка
17:54
фотоТелескоп Hubble сфотографував наймолодшу галактику, виявлену у Всесвіті – її прозвали Пікабу
Усі новини...