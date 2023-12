На супутникових знімках російської авіабази в Енгельсі видно пошкоджений літак

Супутникові знімки показують, що на російській військовій авіабазі в Енгельсі в Саратовській області гасили бомбардувальник.

Джерело: журналіст російської редакції Радіо Свобода Марк Крутов

Деталі: Крутов опублікував знімки аеродрому в Енгельсі 4 і 6 грудня. На фото від 6 грудня видно кілька пожежних машин і сліди від піни поблизу бомбардувальника Ту-95.

Aftermath if the alleged Ukrainian strike at the Engels airbase, Dec 4th/Dec 6th @planet images comparison. Several fire trucks and a foam beneath Tu-95 is clearly visible (also I'd say some craters, but I'm not 100% sure). pic.twitter.com/EkJMKKzpdY