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На супутникових знімках російської авіабази в Енгельсі видно пошкоджений літак

"Українська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 15:41
На супутникових знімках російської авіабази в Енгельсі видно пошкоджений літак
Фото: Крутов

Супутникові знімки показують, що на російській військовій авіабазі в Енгельсі в Саратовській області гасили бомбардувальник.

Джерело: журналіст російської редакції Радіо Свобода Марк Крутов

Деталі: Крутов опублікував знімки аеродрому в Енгельсі 4 і 6 грудня. На фото від 6 грудня видно кілька пожежних машин і сліди від піни поблизу бомбардувальника Ту-95.

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Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 грудня американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала супутникові знімки російської авіабази в Енгельсі під Саратовим, з якої окупанти завдають ударів по Україні.
  • Зранку 5 грудня російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники. 

Теми: авіаРосіявійна
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