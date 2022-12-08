Кремль заявив, що Росія може закінчити війну "хоч завтра", але є умова
Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що Росія може закінчити війну в Україні за бажання президента Володимира Зеленського, при цьому він сказав, що війська РФ хочуть відвоювати звільнені ЗСУ території, бо вважають їх "окупованими".
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"
Пряма мова Пєскова: "Можна міркувати до посиніння, коли це все (війна – ред.) може закінчитися. Зеленський знає, коли це може все закінчитися, це може все закінчитися завтра при бажанні (Зеленського – ред.)".
Деталі, У той же час, коментуючи слова Володимира Путіна про "приєднання нових територій", Пєсков дав зрозуміти, що Кремль збирається відвойовувати звільнені Збройними силами регіони.
Він почав повторювати твердження Путіна, що той оголосив анексованими частково захоплені області, щоб "захистити" людей Донбасу.
Тому, сказав Пєсков, російські окупанти мають намір знову відвоювати звільнені ЗСУ території, бо на думку Кремля, українські землі є "окупованими Києвом".
Що було раніше:
- 7 грудня Путін визнав, що захоплення нових територій є для Росії значним результатом так званої "спеціальної операції" в Україні.
- Тоді ж Путін заявив, що російські військові інколи залишають свої позиції, але це не є проблемою для Росії.
- 5 грудня Зеленський заявив, що черговий масований ракетний удар Росії по Україні в річницю підписання Будапештського меморандуму свідчить, що будь-які домовленості з державою-терористом неможливі.