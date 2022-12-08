Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль заявив, що Росія може закінчити війну "хоч завтра", але є умова

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 грудня 2022, 12:08
Кремль заявив, що Росія може закінчити війну хоч завтра, але є умова
Дмитро Пєсков, фото: Getty Images

Прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що Росія може закінчити війну в Україні за бажання президента Володимира Зеленського, при цьому він сказав, що війська РФ хочуть відвоювати звільнені ЗСУ території, бо вважають їх "окупованими".

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Пєскова: "Можна міркувати до посиніння, коли це все (війна – ред.) може закінчитися. Зеленський знає, коли це може все закінчитися, це може все закінчитися завтра при бажанні (Зеленського – ред.)".

Реклама:

Деталі, У той же час, коментуючи слова Володимира Путіна про "приєднання нових територій", Пєсков дав зрозуміти, що Кремль збирається відвойовувати звільнені Збройними силами регіони.

Він почав повторювати твердження Путіна, що той оголосив анексованими частково захоплені області, щоб "захистити" людей Донбасу.

Тому, сказав Пєсков, російські окупанти мають намір знову відвоювати звільнені ЗСУ території, бо на думку Кремля, українські землі є "окупованими Києвом".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • 7 грудня Путін визнав, що захоплення нових територій є для Росії значним результатом так званої "спеціальної операції" в Україні.
  • Тоді ж Путін заявив, що російські військові інколи залишають свої позиції, але це не є проблемою для Росії.
  • 5 грудня Зеленський заявив, що черговий масований ракетний удар Росії по Україні в річницю підписання Будапештського меморандуму свідчить, що будь-які домовленості з державою-терористом неможливі.

Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
війна
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Командувач угруповання "Таврія": Є просування на напрямку, ворога відкидаємо
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: