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Червоний Хрест отримав доступ до українських військовополонених

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 14:13
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З REUTERS

Червоний Хрест минулого тижня відвідав українських військовополонених, яких утримує Росія, наступний візит запланований на цей тиждень, також з візитом до України прибула президентка ЧХ Мір’яна Сполярич.

Джерело: пресслужба Червоного Хреста, російська служба BBC, президентка Червоного Хреста Мір’яна Сполярич в Twitter

Дослівно ЧХ: "Минулого тижня МКЧХ здійснив один дводенний візит до українських військовополонених, ще один відбудеться цього тижня. У цей же період були здійснені візити до російських військовополонених, а до кінця місяця заплановано ще більше візитів". 

Деталі: Повідомляється, що представники МКЧХ перевірили умови утримання та лікування військовополонених та доставили полоненим засоби особистої гігієни, ковдри, теплий одяг і книги. МКХЧ також зв'язався з сім'ями полонених, щоб передати новини від їхніх близьких. 

У Червоному Хресті наголосили, що усі військовополонені мають право на регулярні візити їхніх делегатів. Хоча нещодавні візити є важливим прогресом, МКЧХ має бути наданий безперешкодний доступ до всіх полонених неодноразово і без наглядачів, де б вони не утримувалися.

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BBC повідомляє, що раніше окупаційна адміністрація на захоплених територіях сходу України перешкоджала доступу міжнародних спостерігачів до місць утримання українських полонених. Поки незрозуміло, що змусило російську сторону почати співпрацювати. Водночас BBC підкреслює, що Україна ніколи не перешкоджала роботі міжнародних гуманітарних організацій.

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Крім того, 8 грудня до України з чотириденним візитом прибула президентка Червоного Хреста Мір’яна Сполярич: "Сьогодні я зустрінуся з людьми в Миколаєві та Херсонській області, які переживають жахливу зиму, і познайомлюся з командами, які працюють, щоб допомагати".

Сполярич назвала візити до військовополорнених важливим кроком для "збереження людяності серед жорстокості міжнародного збройного конфлікту". Вона очікує, що ці візити призведуть до більш регулярного доступу до військовополонених.

Передісторія: 

  • 13 жовтня в Офісі президента України поставили "безальтернативну вимогу" МКХЧ протягом трьох днів направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені.
  • Червоний Хрест у відповідь заявив, що не може "пробитися силою" до українських військовополонених, яких незаконно утримує РФ, та не має до них доступу.
  • Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Міжнародний комітет Червоного Хреста має відвідати Оленівку, де утримують українські полонені.

Теми: Червоний Хрестполоненігуманітарка
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