Єрмак поставив "ультиматум" Червоному Хресту: вимагає відвідати Оленівку

Голова Офісу президента Андрій Єрмак поставив "безальтернативну вимогу" приватній гуманітарній установі "Міжнародний Комітет Червоного Хреста" протягом трьох днів направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені.

Джерело: Єрмак у Telegram

Дослівно: "​​Сьогодні ми дали Міжнародному Комітету Червоного Хреста три дні для направлення місії до колонії в Оленівці, де утримуються українські військовополонені. Поставив таку безальтернативну вимогу".

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"В іншому випадку Україна буде застосовувати всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання. Ми разом зі своїми партнерами зможемо знайти варіант, як сформувати експертну групу і людей, що будуть готові виконати ту місію, яку має виконати Червоний Хрест".

Деталі: Єрмак повідомив, що вбивство українських полонених в Оленівці наприкінці липня обговорювалося у четвер під час зустрічі у форматі відеозв’язку з представниками МКЧХ та інших міжнародних організацій.

Дослівно: "Я не розумію, чому протягом всього цього періоду досі до Оленівки не прибула місія Червоного Хреста. Немає часу чекати, оскільки йдеться про людські життя. Тому ми закликаємо, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього строку не буде отримано підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка буде перебувати на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи.

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Закликаємо до 17 жовтня вирішити порушене питання і направити місію МКЧХ. Україна зі свого боку буде всіляко сприяти цій місії. Ми готові до цього долучитися. Туди готові поїхати наші народні депутати. Наші шановні партнери – представники країн, які сьогодні з нами, впевнений, готові теж сьогодні допомогти, щоб провідні канали, засоби масової інформації прибули. Як це відбувається, наприклад, коли приїжджає місія МАГАТЕ".

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