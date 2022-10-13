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Зеленський: Червоний Хрест – не клуб із привілеями, він має зобов’язання

Катерина ТищенкоЧетвер, 13 жовтня 2022, 22:49
фото LightRocket via Getty Images

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Міжнародний комітет Червоного Хреста має зобов’язання, передусім моральні, і має відвідати Оленівку, де утримують українські полонені.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Президент нагадав, що у четвер відбулася зустріч в онлайн-форматі української команди, яка опікується темою звільнення полонених, із представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, що дотичні до цього процесу, і на цій зустрічі були сказані "дуже важливі речі".

Пряма мова: "Вважаю, що Міжнародний комітет Червоного Хреста – це не клуб із привілеями, де отримують зарплати й насолоджуються життям. Червоний Хрест має зобов'язання, передусім морального характеру. Мандат Червоного Хреста має виконуватися. Потрібно негайно робити те, що цілком логічно для Червоного Хреста.

Є Оленівка. Фактично концтабір, у якому утримують наших полонених. Потрібен доступ до них, як це й обумовлювалося. Червоний Хрест може це здійснити. Але потрібно намагатися це здійснити. Україна готова сприяти цьому".

Більше деталей: Зеленський висловив переконання, що місія Червоного Хреста може запрацювати за зразком місії МАГАТЕ.

"Але для цього потрібне лідерство. Потрібна сумлінність. Потрібне розуміння, хто й навіщо створював таку інституцію, як Червоний Хрест", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 13 жовтня голова Офісу президента Андрій Єрмак поставив "безальтернативну вимогу" приватній гуманітарній установі "Міжнародний Комітет Червоного Хреста" протягом трьох днів направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені.

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В. о. командира "Азову" Надточій: В Оленівці росіяни, скоріше за все, спрацювали "Шмєлями"

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удару завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки. Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що, за попередніми даними міжнародних експертів, полонених у колонії окупованої Оленівки було вбито за допомогою термобаричної зброї.
  • На початку вересня в ООН заявляли, що Росія не надає доступу до українських військовополонених, а на початку жовтня в ООН заявили, що їхня місія не може вирушити на територію слідчого ізолятора в Оленівці через відсутність гарантій безпеки.

Теми: ЗеленськийЧервоний Хрестполонені
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