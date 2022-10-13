Зеленський: Червоний Хрест – не клуб із привілеями, він має зобов’язання

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Міжнародний комітет Червоного Хреста має зобов’язання, передусім моральні, і має відвідати Оленівку, де утримують українські полонені.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Президент нагадав, що у четвер відбулася зустріч в онлайн-форматі української команди, яка опікується темою звільнення полонених, із представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, що дотичні до цього процесу, і на цій зустрічі були сказані "дуже важливі речі".

Реклама:

Пряма мова: "Вважаю, що Міжнародний комітет Червоного Хреста – це не клуб із привілеями, де отримують зарплати й насолоджуються життям. Червоний Хрест має зобов'язання, передусім морального характеру. Мандат Червоного Хреста має виконуватися. Потрібно негайно робити те, що цілком логічно для Червоного Хреста.

Є Оленівка. Фактично концтабір, у якому утримують наших полонених. Потрібен доступ до них, як це й обумовлювалося. Червоний Хрест може це здійснити. Але потрібно намагатися це здійснити. Україна готова сприяти цьому".

Більше деталей: Зеленський висловив переконання, що місія Червоного Хреста може запрацювати за зразком місії МАГАТЕ.

ВІДЕО ДНЯ

"Але для цього потрібне лідерство. Потрібна сумлінність. Потрібне розуміння, хто й навіщо створював таку інституцію, як Червоний Хрест", - сказав він.

Що передувало: 13 жовтня голова Офісу президента Андрій Єрмак поставив "безальтернативну вимогу" приватній гуманітарній установі "Міжнародний Комітет Червоного Хреста" протягом трьох днів направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені.

Читайте також: Як (не)допомагає Червоний Хрест українцям під час війни? Розбираємося, як працює організація



В. о. командира "Азову" Надточій: В Оленівці росіяни, скоріше за все, спрацювали "Шмєлями"

Передісторія: