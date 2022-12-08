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Путін пояснив, чому нищить українську енергетику: це – помста

Альона Мазуренко Четвер, 8 грудня 2022, 14:45
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО З САЙТУ КРЕМЛЯ

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що Росія нищить об’єкти української енергетики і залишає мільйони українців без комунікацій (світла, тепла, води), бо Україна нібито підірвала Кримський міст.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Зараз багато галасу з приводу наших ударів по енергетичній інфраструктурі сусідньої країни. Так, ми робимо це. Але хто почав?

Хто вдарив по Кримському мосту, хто підірвав ЛЕП з АЕС Курська, хто не підвів воду в Донецьк?

Неподача води в мільйонне місто - це акт геноциду. Ніхто ніде словом про це не обмовився. Взагалі мовчанка повна.

Варто нам тільки поворухнутися щось зробити у відповідь - шум, гам, тріск на весь Всесвіт. Це не буде нам заважати виконувати бойові завдання".

Чому це важливо: З 10 жовтня Росія вдається до масованих ракетних обстрілів України. Частину ракет російські терористи випускають по об'єктах інфраструктури України. Зачасту ціллю ворожих ракет чи дронів стають цивільні будинки.

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Подібними обстрілами Росія намагається "схилити" Україну до "переговорів". В Україні на шантаж ворога не піддаються. 

Крім 24 лютого, росіяни здійснювали масовані ракетні обстріли України - 10 жовтня, 18 жовтня, 31 жовтня, 15 листопада, 23 листопада і 5 грудня.

Нагадаємо: 

  • В Україні уже 9 місяців триває широкомасштабна війна з Росією після відкритого нападу окупантів 24 лютого.
  • Російські ракети стирають із лиця землі українські міста, нищать цивільну інфраструктура та енергетичні об'єкти. У Путіна заявляють, що таким чином "схиляють" Україну до миру. 
  • Росія під керівництвом Путіна вбила і депортувала десятки тисяч українців, заборонила протести та мовлення опозиційних ЗМІ у своїй країні, але російський диктатор все ще наважується називати українську владу "нацистським режимом".
  • Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
  • Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали". За даними ЗМІ, вибух на Кримському мосту організували українські спецслужби.

Теми: ПутінКерченський містобстріленергетика
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