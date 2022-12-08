Путін пояснив, чому нищить українську енергетику: це – помста

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що Росія нищить об’єкти української енергетики і залишає мільйони українців без комунікацій (світла, тепла, води), бо Україна нібито підірвала Кримський міст.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Зараз багато галасу з приводу наших ударів по енергетичній інфраструктурі сусідньої країни. Так, ми робимо це. Але хто почав?

Хто вдарив по Кримському мосту, хто підірвав ЛЕП з АЕС Курська, хто не підвів воду в Донецьк?

Неподача води в мільйонне місто - це акт геноциду. Ніхто ніде словом про це не обмовився. Взагалі мовчанка повна.

Варто нам тільки поворухнутися щось зробити у відповідь - шум, гам, тріск на весь Всесвіт. Це не буде нам заважати виконувати бойові завдання".

Чому це важливо: З 10 жовтня Росія вдається до масованих ракетних обстрілів України. Частину ракет російські терористи випускають по об'єктах інфраструктури України. Зачасту ціллю ворожих ракет чи дронів стають цивільні будинки.

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Подібними обстрілами Росія намагається "схилити" Україну до "переговорів". В Україні на шантаж ворога не піддаються.

Крім 24 лютого, росіяни здійснювали масовані ракетні обстріли України - 10 жовтня, 18 жовтня, 31 жовтня, 15 листопада, 23 листопада і 5 грудня.

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