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NYT: Вибух на Кримському мосту організували українські спецслужби — бомбу заклали в вантажівку

"Українська правда"Неділя, 9 жовтня 2022, 02:10
NYT: Вибух на Кримському мосту організували українські спецслужби — бомбу заклали в вантажівку
ФОТО: MAXAR

Атаку на Кримський міст організували українські спецслужби, і бомба була закладена у вантажівку, яка проїжджала по мосту.

Джерело: високопоставлений український чиновник у NYT

Деталі: Як пише NYT,   незрозуміло, чи знав водій вантажівки, який, судячи з усього, загинув під час вибуху, про те, що всередині вибухівка.

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Що передувало: Раніше про те, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України, повідомляли джерела УП.

Знати більше: Супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

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Теми: війнаКримКерченський міст
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