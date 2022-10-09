NYT: Вибух на Кримському мосту організували українські спецслужби — бомбу заклали в вантажівку
Неділя, 9 жовтня 2022, 02:10
Атаку на Кримський міст організували українські спецслужби, і бомба була закладена у вантажівку, яка проїжджала по мосту.
Джерело: високопоставлений український чиновник у NYT
Деталі: Як пише NYT, незрозуміло, чи знав водій вантажівки, який, судячи з усього, загинув під час вибуху, про те, що всередині вибухівка.
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Що передувало: Раніше про те, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України, повідомляли джерела УП.
Знати більше: Супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа.
- Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
- Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на Кримському мосту, він доручив створити урядову комісію.
- Російські ЗМІ опублікували відео з моментом вибуху на Кримському мосту.
- Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів.