NYT: Вибух на Кримському мосту організували українські спецслужби — бомбу заклали в вантажівку

Атаку на Кримський міст організували українські спецслужби, і бомба була закладена у вантажівку, яка проїжджала по мосту.

Джерело: високопоставлений український чиновник у NYT

Деталі: Як пише NYT, незрозуміло, чи знав водій вантажівки, який, судячи з усього, загинув під час вибуху, про те, що всередині вибухівка.

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Що передувало: Раніше про те, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України, повідомляли джерела УП.

Знати більше: Супутникові знімки пошкодженого Кримського мосту

Передісторія: