Шуфрич розповів, як в перші дні війни з "невеликим загоном" готувався захищати Раду

Народний депутат від забороненої в Україні "ОПЗЖ" і голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич заявив, що в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ долучився до "невеликого загону" і готовий був захищати Верховну Раду.

Джерело: Шуфрич в інтерв’ю "Детектор медіа"

Деталі: На запитання, чи є серед колег Шуфрича із колишньої "ОПЗЖ" ті, хто пішов на фронт, він відповів: "Так, багато. Десь семеро. Вони пішли в тероборону, потім в армію".

Пряма мова: "Ми декількох переконали повернутися до роботи в парламенті, куди їх обрали українські громадяни. Зараз троє служать в армії. В перші дні ми всі були з автоматами в руках. Коли була загроза нападу на Київ, скажу відверто, я теж приєднався до невеликого загону і з автоматом готовий був захищати Верховну Раду".

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