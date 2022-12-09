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Шуфрич розповів, як в перші дні війни з "невеликим загоном" готувався захищати Раду

"Українська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 10:58
Шуфрич розповів, як в перші дні війни з невеликим загоном готувався захищати Раду
НЕСТОР ШУФРИЧ, ФОТО СХЕМ

Народний депутат від забороненої в Україні "ОПЗЖ" і голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Нестор Шуфрич заявив, що в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ долучився до "невеликого загону" і готовий був захищати Верховну Раду.

Джерело: Шуфрич в інтерв’ю "Детектор медіа"

Деталі: На запитання, чи є серед колег Шуфрича із колишньої "ОПЗЖ" ті, хто пішов на фронт, він відповів: "Так, багато. Десь семеро. Вони пішли в тероборону, потім в армію".

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Пряма мова: "Ми декількох переконали повернутися до роботи в парламенті, куди їх обрали українські громадяни. Зараз троє служать в армії. В перші дні ми всі були з автоматами в руках. Коли була загроза нападу на Київ, скажу відверто, я теж приєднався до невеликого загону і з автоматом готовий був захищати Верховну Раду".

Передісторія:

  • 4 березня Шуфрича затримав батальйон тероборони за спробу сфотографувати блокпост.
  • Пізніше той заявив, що робив селфі, щоб показати, що він у Києві.
  • У червні Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції й заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя".

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Теми: Шуфричвійна
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