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"Вагнеровець" заявив, що стріляв по поліцейських в РФ, бо думав, що то українці

Альона Мазуренко П'ятниця, 9 грудня 2022, 12:33
фото: СК РФ

Російський дезертир із ПВК "Вагнер" Павло Ніколін заявив, що стріляв у російських поліцейських у Новошахтинську, бо не знав, що перетнув кордон, і думав, що перед ним українські військові.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Я навіть не знав, що перетнув (кордон - ред.), відстав від групи".

На запитання, навіщо він почав стріляти в поліцейських, Ніколін заявив, що "думав - укропи. Тому що були не за формою (одягнені - ред.) і документи не надали".

Деталі: На запитання про те, чи був він у складі ПВК "Вагнер", Ніколін відповів: "Так". Потім зам'явся і додав: "Можна, я на це запитання не відповідатиму?"

38-річний Нікулін російський ув'язнений. Він відбував термін за крадіжку і розбій в уфімській ВК-4. Звідти його завербували в ПВК "Вагнер". Але 24 листопада Ніколін передумав воювати і втік.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 грудня повідомлялося, що в російському місті Новошахтинськ Ростовської області розшукують військового з кулеметом, який поранив поліцейського.
  • 13 листопада стало відомо, що громадянина Росії жорстоко стратили без суду і слідства, прив'язавши голову скотчем до бетону і вдаривши зверху кувалдою. Глава ПВК "Вагнер" Пригожин натякнув, що це справа рук його найманців. Можливо, за допомогою такого відео страти в Росії намагаються відбити у російських мобілізованих бажання здаватися в полон.
  • Після публікації в мережі відео зі стратою кувалдою завербованого ПВК "Вагнер" колишнього ув'язненого Євгена Нужина, вербування зеків у колоніях Сибіру і Далекого Сходу тільки посилилося – лише в листопаді ПВК "мобілізувала" на війну засуджених щонайменше із шести регіонів за Уралом: із кожної колонії забирали 150-200 осіб.

Теми: ВагнерРосіявійна
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