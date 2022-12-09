"Вагнеровець" заявив, що стріляв по поліцейських в РФ, бо думав, що то українці

Російський дезертир із ПВК "Вагнер" Павло Ніколін заявив, що стріляв у російських поліцейських у Новошахтинську, бо не знав, що перетнув кордон, і думав, що перед ним українські військові.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Я навіть не знав, що перетнув (кордон - ред.), відстав від групи".

На запитання, навіщо він почав стріляти в поліцейських, Ніколін заявив, що "думав - укропи. Тому що були не за формою (одягнені - ред.) і документи не надали".

Деталі: На запитання про те, чи був він у складі ПВК "Вагнер", Ніколін відповів: "Так". Потім зам'явся і додав: "Можна, я на це запитання не відповідатиму?"

38-річний Нікулін російський ув'язнений. Він відбував термін за крадіжку і розбій в уфімській ВК-4. Звідти його завербували в ПВК "Вагнер". Але 24 листопада Ніколін передумав воювати і втік.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ