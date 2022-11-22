Вербування "вагнерівцями" посилилося: ЗМІ розповіли, як російських зеків забирають на війну з Україною

Після публікації в мережі відео зі стратою кувалдою завербованого ПВК "Вагнер" колишнього ув'язненого Євгена Нужина, вербування зеків у колоніях Сибіру і Далекого Сходу тільки посилилося – лише в листопаді ПВК "мобілізувала" на війну засуджених щонайменше із шести регіонів за Уралом: із кожної колонії забирали 150-200 осіб.

Джерело: "Сибирь.Реалии" з посиланням на правозахисників і джерела в самих колоніях

Деталі: За даними видання, у листопаді представники ПВК "Вагнер" побували у виправних колоніях щонайменше шести регіонів Сибіру і Далекого Сходу – Примор'я, Тюменської, Новосибірської областей, Красноярського краю, Якутії та Кузбасу.

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За словами засудженого з однієї колонії Примор'я, вербування тривало кілька днів. З однієї колонії вербують по 100-200 осіб – здебільшого засуджених на терміни в 25-30 років суворого режиму.

Правозахисник з Якутії розповів, що в ВК цього регіону представники ПВК "Вагнер" приїхали 14 листопада. Це все проходило під грифом "цілком таємно", але інформація все одно просочилася.

За його словами, "вагнерівці" побували в кількох колоніях суворого режиму і "брали буквально всіх, жодних винятків за статтею". Деяким ув'язненим погрожували, що "додадуть терміну" в разі відмови.

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Дружина засудженого з ВК-37 Ганна розповіла, що спілкувалася із співкамерником чоловіка і той розповів, що нібито її чоловіка змусили підписати договір, щоб відправити його на війну. За словами співкамерника, ув'язнених "шокером б'ють і водою катують". Анна впевнена, що її чоловік "добровільно нізащо не підписався б на таке – йому 4 роки залишалося".

За словами родички іншого ув'язненого тієї ж колонії, засуджених на кілька годин прив'язували до гарячих батарей, щоб домогтися згоди підписати договір із ПВК "Вагнер".

А тих, хто відмовився, нібито сильно побили – так, що "ходити самі не можуть".

З іншої, кемеровської, колонії завербованих ув'язнених вивезли ще наприкінці жовтня. За словами засуджених, "на подумати" їм дали майже місяць.

За словами ув'язненого, коли в колонію приїжджали "вагнерівці", то зв'язок глушили, а їм показували фільми про "Вагнер" – "Кращі в пеклі". Засудженим обіцяли повну амністію і 100 тисяч рублів на місяць "зарплати".

За словами ув'язненого, приблизно 100 осіб із колонії погодилося. Забирали етапами протягом 10 днів, першими брали людей 20-50 років, а якщо старше 50 років – то дивилися індивідуально. Забирали всіх – навіть хворих на ВІЛ і гепатит.

Ув'язнений ВК-29 у Кемерові розповів виданню, що вербування в цій колонії відбулося ще до "страти кувалдою", але після цього відео залишки "охочих" їхати на війну в колонії "зникли" – за його словами, багато ув'язнених планували зробити, як і Нужин, – "здатися і потім жити на волі, косити під біженців".

Родичі зеків із Красноярського краю розповіли, що засуджені в певний час перестали виходити на зв'язок, пізніше вони дізналися, що ув'язнені завербовані ПВК "Вагнер".

За словами правозахисника Івана Асташина, вербування ПВК охопило вже всю Росію і дійшло до Далекого Сходу. Крім Норильська і Примор'я, днями повідомили про вербування в колоніях Забайкалля. Він додав, що у ВК-15 охочих поїхати воювати дуже багато – у СУУ (суворі умови утримання для порушників режиму) написали заяви майже всі (це близько 70 осіб – ред.).

Також виданню стало відомо про те, що будуть незаконно відправлені на війну з Україною і десятки ув'язнених з колоній в Амурській, Іркутській і Тюменській областях.

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