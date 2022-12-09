Окупанти заявляють, що відновили міст на Арабатську стрілку

Херсонський колаборант Володимир Сальдо заявив, що росіяни відновили автомобільний міст на Арабатську Стрілку поблизу Генічеська.

Джерело: повідомлення Сальдо

Пряма мова: "Уряд і будівельники зі своїм завданням впоралися. Виконано величезний обсяг робіт - замінено підірвані прольоти, відновлено пошкоджені опори, укладено асфальт. Проводяться завершальні операції - встановлення огорожі та розмітка дороги".

Деталі: Сальдо також заявив, що рух в обидва боки по мосту відкриється у 20-х числах грудня.

Скріншот

Передісторія: