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Окупанти заявляють, що відновили міст на Арабатську стрілку

Олександр ШумілінП'ятниця, 9 грудня 2022, 11:39
Окупанти заявляють, що відновили міст на Арабатську стрілку
скріншот з відео

Херсонський колаборант Володимир Сальдо заявив, що росіяни відновили автомобільний міст на Арабатську Стрілку поблизу Генічеська.

Джерело: повідомлення Сальдо

Пряма мова: "Уряд і будівельники зі своїм завданням впоралися. Виконано величезний обсяг робіт - замінено підірвані прольоти, відновлено пошкоджені опори, укладено асфальт. Проводяться завершальні операції - встановлення огорожі та розмітка дороги".

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Деталі: Сальдо також заявив, що рух в обидва боки по мосту відкриється у 20-х числах грудня.

 
Скріншот

Передісторія:

  • 19 жовтня Сальдо заявив, що так зване керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.
  • Головне управління розвідки повідомляло в листопаді, що колаборантів і представників окупаційної адміністрації переселяють на Арабатську Стрілку, що південніше й на схід, ще глибше в окупаційний "тил".
  • 25 лютого Сухопутні війська України повідомили, що інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун підірвав разом із собою Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити ворога.

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Теми: КримХерсонська область
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