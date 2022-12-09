Окупанти заявляють, що відновили міст на Арабатську стрілку
П'ятниця, 9 грудня 2022, 12:39
Херсонський колаборант Володимир Сальдо заявив, що росіяни відновили автомобільний міст на Арабатську Стрілку поблизу Генічеська.
Джерело: повідомлення Сальдо
Пряма мова: "Уряд і будівельники зі своїм завданням впоралися. Виконано величезний обсяг робіт - замінено підірвані прольоти, відновлено пошкоджені опори, укладено асфальт. Проводяться завершальні операції - встановлення огорожі та розмітка дороги".
Деталі: Сальдо також заявив, що рух в обидва боки по мосту відкриється у 20-х числах грудня.
Передісторія:
- 19 жовтня Сальдо заявив, що так зване керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.
- Головне управління розвідки повідомляло в листопаді, що колаборантів і представників окупаційної адміністрації переселяють на Арабатську Стрілку, що південніше й на схід, ще глибше в окупаційний "тил".
- 25 лютого Сухопутні війська України повідомили, що інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун підірвав разом із собою Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити ворога.