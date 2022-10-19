Колаборант Сальдо заявив, що вся так звана "влада" їде з Херсона
Колаборант Володимир Сальдо заявив, що так зване керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Сальдо
Деталі: За словами колаборанта, на лівобережжя Дніпра переїжджають усі підрозділи та міністерства так званої "цивільної адміністрації" Херсонської області.
Сальдо також додав, що в'їзд для цивільних осіб у Херсонську область закривається на тиждень.
Що було раніше: Представники окупаційної "адміністрації" Херсона й області заявили, що планують вивезти приблизно 50-60 тисяч жителів із 4 правобережних районів області на лівий берег Дніпра або в Росію у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.
Передісторія:
- Раніше один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона гауляйтер Кирило Стремоусов заявив про підготовку наступу українських військ на місто.
- Західні військові чиновники вважають, що українська армія може звільнити Херсон від російських загарбників уже в другій декаді жовтня.
- Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо навіть звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, у РФ заявили, що забезпечать "безкоштовним проживанням" усіх, хто виїде з Херсонщини до Росії.
- Крім того, за даними Генштабу, росіяни розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з окупованої частини Херсонщини до окупованого Криму.
- Також стало відомо, що окупанти вивозять з окупованого Херсона до окупованого Криму колаборантів та членів їхніх родин.