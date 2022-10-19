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Колаборант Сальдо заявив, що вся так звана "влада" їде з Херсона

Ірина БалачукСереда, 19 жовтня 2022, 11:53
Колаборант Сальдо заявив, що вся так звана влада їде з Херсона
Колаборант Сальдо з поплічниками. Фото з Telegram Сальдо

Колаборант Володимир Сальдо заявив, що так зване керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Сальдо

Деталі: За словами колаборанта, на лівобережжя Дніпра переїжджають усі підрозділи та міністерства так званої "цивільної адміністрації" Херсонської області.

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Сальдо також додав, що в'їзд для цивільних осіб у Херсонську область закривається на тиждень.

Що було раніше: Представники окупаційної "адміністрації" Херсона й області заявили, що планують вивезти приблизно 50-60 тисяч жителів із 4 правобережних районів області на лівий берег Дніпра або в Росію у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона гауляйтер Кирило Стремоусов заявив про підготовку наступу українських військ на місто.
  • Західні військові чиновники вважають, що українська армія може звільнити Херсон від російських загарбників уже в другій декаді жовтня.
  • Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо навіть звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, у РФ заявили, що забезпечать "безкоштовним проживанням" усіх, хто виїде з Херсонщини до Росії.
  • Крім того, за даними Генштабу, росіяни розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з окупованої частини Херсонщини до окупованого Криму.
  • Також стало відомо, що окупанти вивозять з окупованого Херсона до окупованого Криму колаборантів та членів їхніх родин.

Теми: ХерсонХерсонська областьокупаціяколаборація
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