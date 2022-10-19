Колаборант Сальдо заявив, що вся так звана "влада" їде з Херсона

Колаборант Сальдо з поплічниками. Фото з Telegram Сальдо

Колаборант Володимир Сальдо заявив, що так зване керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Сальдо

Деталі: За словами колаборанта, на лівобережжя Дніпра переїжджають усі підрозділи та міністерства так званої "цивільної адміністрації" Херсонської області.

Сальдо також додав, що в'їзд для цивільних осіб у Херсонську область закривається на тиждень.

Що було раніше: Представники окупаційної "адміністрації" Херсона й області заявили, що планують вивезти приблизно 50-60 тисяч жителів із 4 правобережних районів області на лівий берег Дніпра або в Росію у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.

Передісторія:

Раніше один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона гауляйтер Кирило Стремоусов заявив про підготовку наступу українських військ на місто.

Західні військові чиновники вважають, що українська армія може звільнити Херсон від російських загарбників уже в другій декаді жовтня.

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо навіть звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців з регіону, у РФ заявили, що забезпечать "безкоштовним проживанням" усіх, хто виїде з Херсонщини до Росії.

Крім того, за даними Генштабу, росіяни розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з окупованої частини Херсонщини до окупованого Криму.

Також стало відомо, що окупанти вивозять з окупованого Херсона до окупованого Криму колаборантів та членів їхніх родин.