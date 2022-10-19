Колаборант Сальдо заявив, що вся так звана "влада" їде з Херсона

Колаборант Сальдо з поплічниками. Фото з Telegram Сальдо

Колаборант Володимир Сальдо заявив, що так зване керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Сальдо

Деталі: За словами колаборанта, на лівобережжя Дніпра переїжджають усі підрозділи та міністерства так званої "цивільної адміністрації" Херсонської області.

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Сальдо також додав, що в'їзд для цивільних осіб у Херсонську область закривається на тиждень.

Що було раніше: Представники окупаційної "адміністрації" Херсона й області заявили, що планують вивезти приблизно 50-60 тисяч жителів із 4 правобережних районів області на лівий берег Дніпра або в Росію у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.

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