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РФ розосередила авіацію після вибухів на аеродромах – Повітряні сили ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 9 грудня 2022, 13:30
Авіабаза Дягіляєво після 5 грудня, фото PLANET

Повітряні сили Росії передислокували і розосередили стратегічну дальню авіацію після вибухів на російських аеродромах 5 грудня.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону 8 та 9 грудня 

Пряма мова: "Бавовнятко ходить по військових аеродромах, і окупанти, як то кажуть, кудись зникли. Не зникли – військовою термінологією це називається "розосередились" по різних аеродромах. Свою стратегічну дальню авіацію порозтягали, де це можливо, де можна її обслуговувати, де є відповідні злітно-посадкові смуги, які вони можуть використовувати".

Поки що нема уражених цілей, бо активність атак (російських - ред.) знизилась".

Деталі: Він додав, що пересічні росіяни усередині країни, які раніше заявляли, що війна проти України їх не стосується, відчули на собі наслідки російської агресії.

Передісторія: Супутникові знімки демонструють, що з російської військової авіабази "Дягилєво" в Рязанській області зникли до 10 бомбардувальників Ту-22м після вибухів на російських аеродромах 5 грудня.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Зранку 5 грудня російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники. 
  • Міністерство оборони Росії офіційно прокоментувало вибухи на російських аеродромах "Дягіляєво" та "Енгельс". Там заявили, що ударів завдав "київський режим".
  • Українська сторона не брала на себе відповідальність за удари по аеродромах. У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що усе що відбувається на території держави-агресора – "це відповідальність держави-агресора".

Теми: РосіяаеродромПовітряні сили ЗСУавіа
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