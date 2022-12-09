РФ розосередила авіацію після вибухів на аеродромах – Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили Росії передислокували і розосередили стратегічну дальню авіацію після вибухів на російських аеродромах 5 грудня.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону 8 та 9 грудня

Пряма мова: "Бавовнятко ходить по військових аеродромах, і окупанти, як то кажуть, кудись зникли. Не зникли – військовою термінологією це називається "розосередились" по різних аеродромах. Свою стратегічну дальню авіацію порозтягали, де це можливо, де можна її обслуговувати, де є відповідні злітно-посадкові смуги, які вони можуть використовувати".

Реклама:

Поки що нема уражених цілей, бо активність атак (російських - ред.) знизилась".

Деталі: Він додав, що пересічні росіяни усередині країни, які раніше заявляли, що війна проти України їх не стосується, відчули на собі наслідки російської агресії.

Передісторія: Супутникові знімки демонструють, що з російської військової авіабази "Дягилєво" в Рязанській області зникли до 10 бомбардувальників Ту-22м після вибухів на російських аеродромах 5 грудня.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: